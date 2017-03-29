Еврокомиссия призвала Евросоюз поддержать «Северный поток-2»

В распоряжении датской газеты Politiken оказался документ, в котором Еврокомиссия предлагает государствам-членам ЕС выразить точки зрения по поводу постройки газопровода и заявляет, что проект не может быть запущен в условиях «правового вакуума», сообщает агентство.

Представительница ЕК Анна-Кайса Итконен заявила изданию, что Еврокомиссия обратится к странам ЕС за разрешением запустить переговоры с РФ с тем, чтобы согласовать проведение газопровода.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с «Северным потоком». Как заявлял ранее зампред правления «Газпрома» Александр Медведев, капитальные затраты на «Северный поток-2» ожидаются на уровне 8 миллиардов евро, однако вместе со стоимостью заимствований сумма может достичь 9,9 миллиарда евро.

Для планирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода «Северный поток-2» создана компания Nord Stream 2 AG.