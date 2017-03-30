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08:24 (мск), источник: "Российская газета"

В Новосибирской области побьют рекорд по строительству школ

В бюджет Новосибирской области на 2017 год вносят изменения. В Новосибирской области увеличены статьи расходов на стратегически важные направления экономики и социальной сферы. При этом впервые за последнее годы бюджет региона будет почти бездефицитным.

Источник: "Российская газета"

Общий объем планируемых доходов в текущем году достигнет 120,8 миллиарда рублей, расходов — 122,1 миллиарда рублей, дефицит составит 1,3 миллиарда рублей.

— Нам не потребуются дополнительные заимствования, как в предыдущие годы, поэтому роста государственного долга Новосибирской области не будет, — прокомментировал ситуацию губернатор области Владимир Городецкий.

Региональное правительство одобрило законопроект «О внесении изменений в закон «Об областном бюджете Новосибирской области на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов». Как пояснил губернатор, изменения показателей связаны с внутренним перераспределением ресурсов и дополнительным трансфертом из федерального бюджета в размере 2,127 миллиарда рублей. Из них 629,3 миллиона рублей будет направлено на оказание мер социальной поддержки, 511,1 миллиона — на дополнительную поддержку сельхозтоваропроизводителей, 370,7 миллиона — на развитие образования, 296,5 миллиона — на поддержку малого и среднего бизнеса.

На строительство и реконструкцию дорог дополнительно направят 150,4 миллиона рублей. Это позволит сохранить объемы дорожного фонда на уровне прошлого года. Как известно, план по акцизам на нефтепродукты был уменьшен более чем на два миллиарда рублей, зато повышен транспортный налог — на 1,21 миллиарда рублей, а также штрафы за нарушения правил безопасности дорожного движения и правил перевозки тяжеловесных грузов — всего на 141 миллион рублей.

Владимир Городецкий отметил работу региональных министерств, которые оперативно заключили с федеральными ведомствами 37 соглашений, что позволило вовремя получить субсидии.

— В этом году в регионе планируется возвести сразу пять школ, это своеобразный рекорд. Две из них — на Ключ-Камышенском плато в Октябрьском районе Новосибирска и в районном поселке Горный в Тогучинском районе — построят в рамках федеральной программы «Развитие образования на 2013−2020 годы». На эти цели из федерального бюджета будет направлено 531,9 миллиона рублей, — сообщил глава региона.

За счет средств областного и городского бюджетов будет введена в строй специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 37 на Владимировском спуске в Железнодорожном районе. В Дзержинском районе областного центра после реконструкции откроется школа № 82. На завершение строительства образовательного учреждения в микрорайоне Березовый в Первомайском районе будут направлены средства по федеральной программе «Жилище», а также из регионального бюджета.

Еще одно важное направление, получившее финансовое подкрепление, — строительство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Если в начале года их было запланировано построить шесть, то сейчас — уже 26. Причем часть из них включает в себя служебное жилье для медицинских работников.

— Потребность в ФАПах очевидна, особенно в отдаленных сельских поселениях. В настоящее время ведется корректировка проектов, получение технических условий от ресурсоснабжающих организаций. На возведение данных объектов в бюджете Новосибирской области 2017 года предусмотрено 79,15 миллиона рублей. Проектом закона об изменениях областного бюджета ассигнования на строительство дополнительных ФАПов увеличены на 135,9 миллиона рублей, — отметил Владимир Городецкий.

Изменение финансирования коснется и социальной сферы — расходы на меры поддержки гражданам будут увеличены на 1,749 миллиарда рублей. Большая часть этих денег пойдет на выплаты пособий многодетным семьям. Также единовременные выплаты получат ветераны труда.

— Выделение средств носит целевой характер. В частности, деньги направлены на обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, на компенсацию оплаты взноса на капремонт общего имущества многоквартирных домов, — подчеркнул губернатор.

Отметим, что после обсуждения законопроект «О внесении изменений в закон «Об областном бюджете Новосибирской области на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов» будет внесен в Заксобрание Новосибирской области.

Кстати.

Еще одно уточнение бюджета связано с указами президента РФ. На увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы до средней зарплаты по региону выделят 974,4 миллиона рублей. Основным источником покрытия этих расходов станут субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ.

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