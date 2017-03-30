В Новосибирске выступили за продление программы расселения бараков

Значительным подспорьем в деле переселения людей из отслуживших свой срок бараков стал федеральный закон № 185-ФЗ, который позволил за последние десять лет расселить в Новосибирске 242 ветхих и аварийных многоквартирных дома. Из федерального бюджета на эти цели было направлено два миллиарда рублей, софинансирование городского и областного бюджетов составило 2,3 миллиарда рублей.

В сентябре действие 185-ФЗ заканчивается, но уже сейчас понятно, что без финансовых вливаний из федерального бюджета город с проблемой не справится. На расселение бараков требуется еще 4,3 миллиарда рублей: на сегодняшний день общая площадь аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года, в Новосибирске составляет 79,2 тысячи квадратных метров. Это 139 многоквартирных домов, которые уже не подпадают под действие 185-ФЗ.

— Федеральная программа по расселению ветхих и аварийных многоквартирных домов должна быть продолжена. Мы считаем, что на федеральном уровне можно разработать механизмы оказания помощи регионам, — отметил председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев. — Это уже не первое обращение Совета депутатов Новосибирска в высшие органы власти. Мы начали работать в этом направлении в 2006 году, еще до принятия 185-ФЗ. А в конце 2011 года также выступили с инициативой продления программы до 2017-го. Уверен, что нас поддержат и другие регионы, где проблема расселения ветхого и аварийного жилищного фонда по-прежнему актуальна. Без федерального финансирования оперативно решить этот вопрос, к сожалению, не удастся.

Еще одна актуальная проблема, которую депутаты обсудили на сессии, — отказы управляющих компаний от обслуживания ветхого и аварийного жилищного фонда.

Только за последние несколько месяцев УК уже отказались от 450 многоквартирных домов. Вскоре к ним могут добавиться еще более 270 «отказников». Таких «брошенных» ветхих бараков больше всего в Первомайском, Ленинском и Октябрьском районах Новосибирска.

Есть одно условие, при котором УК могут взять ветхие дома обратно на обслуживание, — переход на схему непосредственного управления, при которой каждый собственник лично заключает все договоры на содержание, а также на поставку коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями. Тем собственникам, кто захочет воспользоваться этим вариантом, управляющие компании готовы предоставить необходимый пакет документов и оказать юридическое сопровождение.

При этом идею создания муниципальной управляющей компании, которой будут переданы брошенные УК дома, депутаты считают неперспективной. И опасаются, что такой вариант ситуацию не спасет. Например, в Красноярске такой негативный опыт уже был.

Мнение

Игорь Кудин, председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству:

— На сегодняшний день мэрия использует комплекс мер для поддержки управляющих компаний, занимающихся обслуживанием ветхого и аварийного жилищного фонда. Нам удалось снять остроту проблемы, связанной с отказами от управления ветхими бараками. Несколько месяцев назад к нам за поддержкой обратились две крупные УК, аргументировав собственную позицию. Мы организовали широкое обсуждение, диалог различных структур, и сейчас департамент энергетики ЖКХ мэрии Новосибирска, ГЖИ и управляющие компании совместно ищут выход из ситуации. Возможно, будет рассмотрен вариант предоставления субсидий УК, работающим с ветхим и аварийным жилым фондом. Кроме того, сейчас разрабатывается программа ремонта домов с большим процентом износа. Наша задача — выстроить диалог так, чтобы управляющие компании не отказывались от договоров управления многоквартирными домами.