В Новосибирске приготовились к новой промышленной революции
На форум «Технопром» прибудут зарубежные делегации. В Новосибирске
На форум «Технопром» прибудут зарубежные делегации. В Новосибирске
Как считает губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, тематика юбилейного форума как никогда актуальна и имеет большое значение для развития экономики страны.
— Перед нами стоит задача — разработать предложения по использованию потенциала
Новосибирская область неслучайно станет местом обсуждения всероссийской повестки: в регионе есть научная база, предприятия с наработанными технологиями, а также успешный опыт выпуска высокотехнологичной гражданской продукции на предприятиях ОПК.
— «Технопром» всегда носит прикладной характер, и от этого мы не отказываемся. На прошедших форумах ученые, экспертное сообщество, руководители госкорпораций, институтов развития и крупных предприятий обсуждали вопросы, которые затем становились актуальными для всей страны. Участники «Технопрома» первыми поставили вопрос о необходимости импортозамещения, развития ГЛОНАСС в сотрудничестве с Китаем. Здесь был дан старт программе по развитию Арктики и прозвучал призыв к регионам внести в это свой вклад, — прокомментировал значение форума губернатор Владимир Городецкий.
Учитывая важность предстоящего события, подготовка к «Технопрому-2017» началась еще в прошлом году — с разработки и утверждения концепции «Новая промышленная революция: обретая будущее». Первое заседание оргкомитета под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина состоялось в Москве 13 марта.
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Форум-2017, сохранив основные принципы, впервые будет проходить не два, а три дня. Это связано с расширением молодежной образовательной программы, которая начнется 20 июня. К участию в ней приглашены студенты, молодые ученые, предприниматели и инженеры.
Основная часть будет проходить
Все три дня в «Экспоцентре» будет работать выставка науки, технологий и инноваций «НТИ ЭКСПО», где представят новейшие разработки российских и зарубежных предприятий, а также пройдет XI Сибирская венчурная ярмарка.
Большая работа проведена правительством области и оргкомитетом по привлечению
— Республика Татарстан и город федерального значения Севастополь станут партнерами «Технопрома». Это будет содействовать обмену опытом между успешными территориями, развитию сотрудничества между научными организациями и высокотехнологическими предприятиями, — сообщил Владимир Городецкий.
При активном участии МИДа России и минэкономразвития России подготовлены предложения о привлечении в статусе партнеров Республики Индия и Республики Беларусь. Уже получено подтверждение, что статусная делегация Индии примет участие в работе форума. Также на площадке «Технопрома» состоится первое заседание
Прямая речь
Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области:
— Уверен, что и в этом году наш форум подтвердит статус ключевой международной деловой площадки по обсуждению и выработке предложений, которые помогут определить стратегические приоритеты госполитики, обеспечивающие условия глобального технологического лидерства России.