В Новосибирске приготовились к новой промышленной революции

Как считает губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, тематика юбилейного форума как никогда актуальна и имеет большое значение для развития экономики страны.

— Перед нами стоит задача — разработать предложения по использованию потенциала оборонно-промышленного комплекса в гражданской сфере, рассмотреть вопросы диверсификации предприятий ОПК, о чем неоднократно говорил президент страны Владимир Путин, — сообщил глава региона.

Новосибирская область неслучайно станет местом обсуждения всероссийской повестки: в регионе есть научная база, предприятия с наработанными технологиями, а также успешный опыт выпуска высокотехнологичной гражданской продукции на предприятиях ОПК. Дорожно-транспортный комплекс, экология, медицина, создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями — для решения многих проблем в этих и других сферах предприятия региона могут предложить конкретные решения, что уже не раз демонстрировалось на подобных форумах.

— «Технопром» всегда носит прикладной характер, и от этого мы не отказываемся. На прошедших форумах ученые, экспертное сообщество, руководители госкорпораций, институтов развития и крупных предприятий обсуждали вопросы, которые затем становились актуальными для всей страны. Участники «Технопрома» первыми поставили вопрос о необходимости импортозамещения, развития ГЛОНАСС в сотрудничестве с Китаем. Здесь был дан старт программе по развитию Арктики и прозвучал призыв к регионам внести в это свой вклад, — прокомментировал значение форума губернатор Владимир Городецкий.

Учитывая важность предстоящего события, подготовка к «Технопрому-2017» началась еще в прошлом году — с разработки и утверждения концепции «Новая промышленная революция: обретая будущее». Первое заседание оргкомитета под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина состоялось в Москве 13 марта.

— Вице-премьер пояснил, почему в этом году планируется сделать упор именно на тему использования потенциала ОПК для выпуска гражданской продукции. После каждого форума должна быть отдача, прорыв в той или иной области. И наш «Технопром» готовит для этого основу, — сообщил губернатор.

Форум-2017, сохранив основные принципы, впервые будет проходить не два, а три дня. Это связано с расширением молодежной образовательной программы, которая начнется 20 июня. К участию в ней приглашены студенты, молодые ученые, предприниматели и инженеры.

Основная часть будет проходить 21—22 июня и включит традиционные дискуссионные мероприятия о диверсификации экономики в условиях новой промышленной революции, проблемах импортозамещения и выхода на внешние рынки высокотехнологичной продукции. В третий день форума планируется рассмотреть вопросы реализации программы реиндустриализации экономики Новосибирской области, которая также в свое время получила старт на «Технопроме».

Все три дня в «Экспоцентре» будет работать выставка науки, технологий и инноваций «НТИ ЭКСПО», где представят новейшие разработки российских и зарубежных предприятий, а также пройдет XI Сибирская венчурная ярмарка.

Большая работа проведена правительством области и оргкомитетом по привлечению регионов-партнеров и зарубежных участников.

— Республика Татарстан и город федерального значения Севастополь станут партнерами «Технопрома». Это будет содействовать обмену опытом между успешными территориями, развитию сотрудничества между научными организациями и высокотехнологическими предприятиями, — сообщил Владимир Городецкий.

При активном участии МИДа России и минэкономразвития России подготовлены предложения о привлечении в статусе партнеров Республики Индия и Республики Беларусь. Уже получено подтверждение, что статусная делегация Индии примет участие в работе форума. Также на площадке «Технопрома» состоится первое заседание российско-индийского комитета по науке и технологиям.

Прямая речь

Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области:

— Уверен, что и в этом году наш форум подтвердит статус ключевой международной деловой площадки по обсуждению и выработке предложений, которые помогут определить стратегические приоритеты госполитики, обеспечивающие условия глобального технологического лидерства России.