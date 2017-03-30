На выполнение наказов новосибирцев потратят почти шесть миллиардов

— Помимо федеральных средств, деньги на выполнение наказов направит и региональный бюджет. В итоге на финансирование образования добавлено 839 миллионов рублей, здравоохранения — 240 миллионов. На реализацию программы «Городская среда», где в выполнении наказов также будет участвовать федеральный бюджет, поступит порядка 730 миллионов рублей, — сообщил председатель комиссии заксобрания по наказам избирателей Дмитрий Козловский.

Особое внимание участники заседания уделили плану реализации наказов избирателей. С начала года их количество увеличилось с 598 до 733, а общая сумма финансирования — с 4,11 миллиарда до 5,74 миллиарда рублей. Министр экономического развития области Ольга Молчанова пояснила, что такой скачок произошел благодаря изменениям в региональном бюджете, получившем финансирование из федеральной казны. Основное количество наказов по-прежнему приходится на сферу ЖКХ — 196, а их выполнение потребует 540,2 миллиона рублей. Больше всего средств — почти три миллиарда рублей — направят на строительство, ремонт и реконструкцию дорожно-транспортной инфраструктуры. Согласно плану реализации наказов, финансирование получат социальная сфера, образование, спорт, культура. Дополнительные средства поступят на строительство фельдшерско-акушерских пунктов.

Депутаты обратили внимание на то, что обязательным должно стать согласование с ними всех процедур, направленных на изменение параметров портфеля наказов.

Депутаты обратили внимание на то, что обязательным должно стать согласование с ними всех процедур, направленных на изменение параметров портфеля наказов.

Наделить собственников выбором

Два вопроса, поднятые на девятнадцатой сессии заксобрания, касаются сферы жилищно-коммунального комплекса. Как считают областные парламентарии, их решение важно для всех жителей региона.

Первый из них касается одобрения проекта федерального закона об изменении Жилищного кодекса, поправки в который, уверены депутаты, необходимо принять. Речь идет о порядке определения расходов на оплату коммунальных услуг, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме (общедомовые нужды — ОДН).

Раньше расходы на ОДН начислялись жителям многоквартирных домов, исходя из фактического объема потребления воды или электрической энергии по показаниям коллективных приборов учета. Теперь при начислении платы за ОДН в платежках учитываются соответствующие нормативы. Но на практике это привело к росту платежей.

— Фракция «Единой России» заксобрания провела мониторинг по выявлению случаев необоснованного повышения оплаты расходов на ОДН. Более 75 процентов участников мониторинга подтвердили, что в квитанциях за январь-февраль 2017 года плата, по сравнению с декабрем 2016-го, резко возросла, — отметил первый вице-спикер заксобрания Андрей Панферов.

Сейчас в Госдуму РФ внесен проект федерального закона, которым предлагается собственникам решать: платить за ОДН по нормативам или по показаниям общедомового (коллективного) прибора учета.

— Законопроект определяет право выбора. Для нас это принципиально. Прежде всего, мы должны исходить из потребностей и желаний наших избирателей. Жители должны вникнуть в проблему и самостоятельно сделать выбор, как им удобнее оплачивать эту услугу ЖКХ, — подчеркнул Андрей Панферов.

Не застрять в бараках

Еще один вопрос — обращение к председателю правительства Российской Федерации и Госдуме РФ, за которое проголосовали депутаты области, касается пролонгации программы софинансирования расселения граждан из ветхого и аварийного жилья. В Новосибирской области она успешно выполняется: на начало 2017 года расселено 611 домов площадью 138,64 тысячи квадратных метров. Всего на территории области на 1 января 2012 года насчитывалось 764 аварийных барака. Губернатор региона Владимир Городецкий уверен, что до конца года жители оставшихся 153 домов справят новоселье. Но после 2012 года здания не перестали стареть. Ожидается, что в 2017—2022 годах аварийными будет признано еще семьсот домов площадью 560 тысяч квадратных метров. На их расселение потребуется порядка двадцати миллиардов рублей.

В то же время стало известно, что с 1 января 2018 года заканчивается деятельность госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ», при поддержке которой велось расселение. По мнению Андрея Панферова, фонд свою задачу еще не выполнил.

— Нам нужно понимать, как федеральный центр продолжит поддерживать эту программу и выделять средства на расселение. Если мы остановим работу фонда, ветхое и аварийное жилье останется на большей территории нашей страны. Сегодня у граждан возникает недоумение, почему в Москве идет расселение хрущевок, а у нас до сих пор люди живут в бараках 1930-х годов постройки. На наш взгляд, работу фонда необходимо продлевать, выделение федеральных денег должно продолжаться минимум до 2025 года, — подчеркнул первый вице-спикер.

Заместитель председателя комитета Законодательного собрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Вадим Агеенко сообщил, что решение новосибирских парламентариев по этому вопросу единогласно — работу фонда и финансирование федерального центра следует продлить.

— С 2008-го по 2017 год на расселение граждан было направлено одиннадцать миллиардов рублей, в том числе из фонда — шесть миллиардов. Это серьезное подспорье. Учитывая социальную значимость проблемы износа жилья и состояние бюджетов большинства субъектов Российской Федерации, депутаты приняли обращение к правительству РФ с просьбой продолжить действие программы расселения, которая реализуется в рамках 185-го закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». В противном случае регионам предстоит приводить жилищный фонд в нормативное состояние исключительно за счет собственных средств. А это практически невозможно. Таких огромных средств на эти цели нет ни в одном региональном бюджете. Мы надеемся, что наше обращение будет поддержано другими субъектами федерации, и мы сможем помочь гражданам переехать из ветхих домов в новое современное жилье, — разъяснил суть обращения Вадим Агеенко.

Поддержат аграриев

Изменения в закон «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Новосибирской области» участники сессии приняли в первом чтении. Как пояснил председатель комитета заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Олег Подойма, далее их должны обсудить сами аграрии. Он подчеркнул, что объемы господдержки АПК не снижаются и будут сопоставимы с уровнем прошлого года. Но меняются подходы в стимулировании развития сельского хозяйства.

— Если десять лет назад приоритетным направлением поддержки были птицеводство и свиноводство, которые сегодня стопроцентно обеспечивают внутреннее потребление, то сегодня необходимо дать стимул растениеводству, диверсифицировать отрасль, чтобы мы выращивали не только зерновые, но и сою, кукурузу, рапс. В приоритете также овощеводство и молочное животноводство — с их развитием мы сможем полностью заместить импортную продукцию, — считает Олег Подойма.

Министр сельского хозяйства региона Василий Пронькин уточнил, что исключение из законопроекта условий господдержки не приведет к их фактической отмене, так как они гарантированы нормативными правовыми актами Новосибирской области.

Тем временем

В Новосибирской области началось формирование нового состава региональной Общественной палаты. Старт выборной кампании будет дан 7 апреля, информация об этом будет размещена на сайте Законодательного собрания и в Интернете.

— Срок полномочий действующей палаты истекает в июле, — сообщил заместитель председателя комитета заксобрания по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Евгений Смышляев. — Ранее по закону избиралось 94 члена Общественной палаты, сейчас — 75. Формирование будет на паритетных началах: 25 человек представит губернатор области, 25 — Законодательное собрание. Эти кандидатуры должны быть утверждены не позднее пятидесяти суток с начала формирования Общественной палаты. Не позднее чем через шестьдесят дней они должны создать рабочую группу для рассмотрения кандидатур оставшихся 25 членов. Орган считается легитимным с момента определения трех четвертей его состава.

Кстати.

Каргатский район провел презентацию в областном парламенте.

Мероприятие прошло в рамках празднования 80-летия региона. «Мы представили продукцию, которая у нас производится. Это мед, мясные и молочные продукты, разнообразная выпечка. Депутаты могли в подробностях рассмотреть макет животноводческого комплекса в селе Маршанском, который является самым крупным инвестпроектом за Уралом», — рассказал глава Каргатского района Валерий Флек.