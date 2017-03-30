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04:48 (мск), источник: Губерния онлайн

Продажа льготных авиабилетов по трем направлениям началась в Хабаровске

Улететь по субсидированным тарифам можно в Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск.

Источник: Губерния онлайн

Компания «Уральские авиалинии» объявила о старте продаж субсидированных билетов, сообщил корреспонденту портала «Губерния» заместитель генерального директора по продажам Дальневосточного авиационного агентства «Спектр Авиа Сервис» Дмитрий Гвоздецких.

«Открылась продажа на рейсы “Уральских авиалиний”. У них из Хабаровска три направления: Новосибирск, Екатеринбург и Санкт-Петербург», — отметил собеседник.

Билет в одну сторону на рейс Хабаровск — Санкт-Петербург обойдется в 7,3 тысячи рублей, за рейс Хабаровск — Екатеринбург придется заплатить 6,2 тысячи рублей, а на рейс Хабаровск — Новосибирск — 5,7 тысячи рублей. Авиабилеты для детей до 12 лет по таким тарифам обойдутся на 25% дешевле указанных сумм.

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