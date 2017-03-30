Продажа льготных авиабилетов по трем направлениям началась в Хабаровске

Компания «Уральские авиалинии» объявила о старте продаж субсидированных билетов, сообщил корреспонденту портала «Губерния» заместитель генерального директора по продажам Дальневосточного авиационного агентства «Спектр Авиа Сервис» Дмитрий Гвоздецких.

«Открылась продажа на рейсы “Уральских авиалиний”. У них из Хабаровска три направления: Новосибирск, Екатеринбург и Санкт-Петербург», — отметил собеседник.