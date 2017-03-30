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05:01 (мск), источник: Baikal-info.ru

Развитие инфраструктуры железных дорог обсудили руководители ВСЖД

Важные вопросы обсудили на конференции «Транспортная инфраструктура Сибирского региона» руководители ВСЖД.

Вопросы развития железнодорожного транспорта обсудили на VIII международной научно-практической конференции «Транспортная инфраструктура Сибирского региона» руководители Восточно-Сибирской железной дороги. Как 29 марта 2017 года сообщила пресс-служба магистрали со ссылкой на начальника ВСЖД Василия Фролова, одним из основных условий работы в настоящее время является стабильный рост грузооборота, который за последние пять лет вырос на 29%, что дало существенное увеличение объемов перевозок.

Такие масштабы предъявляют дополнительные требования к организации движения, особенно тяжеловесного, уже открытого на магистрали. Для освоения перспективных объемов перевозок на ВСЖД ведется масштабная работа по усилению инфраструктуры. «Сегодня мы особое внимание мы уделяем работе по реализации проектов, направленных на выполнение поручений правительства России по модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей», — отметил Василий Фролов.

Решение этой задачи сопровождается внедрением самых современных технических средств, отрабатываются новые технологии в организации перевозочного процесса. Так, в настоящее время ОАО «РЖД» реализует пилотный проект по переходу от региональных принципов управления перевозками к планированию и организации движения поездов на полигоне нескольких железных дорог. С ноября 2016 года в Иркутске работает региональный центр управления перевозками, который стал единым центром ответственности за организацию перевозочного процесса на всем Восточном полигоне (в границах Красноярской, Восточно-Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной железных дорог).

Развитие полигонных технологий требует участия отраслевой науки. Василий Фролов подчеркнул, что профильные кафедры ИрГУПС обеспечивают инженерными кадрами практически все хозяйства магистрали. Ежегодно кадровый состав дороги пополняет более 200 выпускников вуза.

В научном форуме также приняли участие представители региональных органов власти, научного сообщества, профессорско-преподавательский состав отраслевых вузов.

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