В Уфе состоится ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья
УФА, 29 мар 2017. /ИА «Башинформ"/. В Уфе 30 марта состоится специализированная ярмарка вакансий для инвалидов и граждан, имеющих ограничения по здоровью.
УФА, 29 мар 2017. /ИА «Башинформ"/. В Уфе 30 марта состоится специализированная ярмарка вакансий для инвалидов и граждан, имеющих ограничения по здоровью.
Посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о положении на рынке труда, компьютерную диагностику и консультации по профессиональной ориентации.
Все услуги оказываются бесплатно. Место и время проведения ярмарки вакансий — бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.