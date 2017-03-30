В Уфе состоится ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья

Посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о положении на рынке труда, компьютерную диагностику и консультации по профессиональной ориентации.

Все услуги оказываются бесплатно. Место и время проведения ярмарки вакансий — бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.