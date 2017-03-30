Около 4 млрд рублей направят на развитие северных территорий Хабаровского края

Об этом заявил глава региона Вячеслав Шпорт на форуме «Арктика — территория диалога», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на ТАСС.

«Наша ключевая задача — создать на северных территориях края достойные условия жизни, люди не должны себя чувствовать оторванными от “большой земли”. В конце прошлого года я подписал план комплексного развития северных территорий края, общий объем финансирования плана на 2017−2022 годы составляет около 4 млрд рублей», — рассказал Вячеслав Шпорт.

Значительная часть средств пойдет на обеспечение транспортной доступности. Деньги выделят на строительство новых аэровокзалов в северных поселках, реконструкцию взлетно-посадочных полос, субсидирование авиаперелетов. Средства направляются и на улучшение услуг связи, в том числе на предоставление широкополосного доступа в Интернет.