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05:43 (мск), источник: Губерния онлайн

Около 4 млрд рублей направят на развитие северных территорий Хабаровского края

На развитие северных районов Хабаровского края за пять лет направят примерно 4 млрд рублей.

Источник: Reuters

Об этом заявил глава региона Вячеслав Шпорт на форуме «Арктика — территория диалога», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на ТАСС.

«Наша ключевая задача — создать на северных территориях края достойные условия жизни, люди не должны себя чувствовать оторванными от “большой земли”. В конце прошлого года я подписал план комплексного развития северных территорий края, общий объем финансирования плана на 2017−2022 годы составляет около 4 млрд рублей», — рассказал Вячеслав Шпорт.

Значительная часть средств пойдет на обеспечение транспортной доступности. Деньги выделят на строительство новых аэровокзалов в северных поселках, реконструкцию взлетно-посадочных полос, субсидирование авиаперелетов. Средства направляются и на улучшение услуг связи, в том числе на предоставление широкополосного доступа в Интернет.

Подчеркивалось, что финансовая поддержка предусмотрена для коренных малочисленных народов Севера. По информации пресс-службы правительства региона, за последние четыре года из краевой казны на эти цели было перечислено 723 млн рублей.

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