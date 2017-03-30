В Новосибирской области в мае на воду пустят маломерные суда

Навигация на реках региона откроется не раньше начала мая. Пока на воду выходить опасно.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области, в период паводка в водоемах появляется много льдин и бревен. Именно они представляют первоочередную опасность для плаванья на лодках и катерах. «В реках вода очень холодная, в таких условиях переворот судна или разрыв резиновой лодки может привести к гибели людей», — рассказал на пресс-конференции ТАСС Владимир Подуздиков, главный государственный инспектор по маломерным судам в НСО.

В этом году специальному техническому освидетельствованию подлежат более 6 тысяч лодок и катеров, чья длина не превышает 20 метров. Кроме того, спасатели планируют создать специальные штрафстоянки для маломерных судов, которые будут располагаться на «узловых» водоемах.