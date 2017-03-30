В Новосибирской области в мае на воду пустят маломерные суда
Пока сохраняется опасность столкновения с льдинами.
Пока сохраняется опасность столкновения с льдинами.
Навигация на реках региона откроется не раньше начала мая. Пока на воду выходить опасно.
Как сообщает
В этом году специальному техническому освидетельствованию подлежат более 6 тысяч лодок и катеров, чья длина не превышает 20 метров. Кроме того, спасатели планируют создать специальные штрафстоянки для маломерных судов, которые будут располагаться на «узловых» водоемах.