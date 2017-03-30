Иркутский мясокомбинат остановил выпуск продукции, около 200 человек уволились

Около 200 работникам предложили уволиться по собственному желанию. На проходной весит сообщение, что работа приостановлена до 21 апреля.

«На самом деле производство остановилось еще 13 марта, — говорит изготовитель полуфабрикатов Марина Романова. — В тот понедельник мы пришли, переоделись, и нас тут же созвали на общее собрание, где и поставили перед фактом: мол, выпуск продукции прекращен, ни ликвидации, ни банкротства нет; если напишете заявление по собственному желанию, то сейчас, пока есть деньги, вас сразу рассчитают. Сказать, что мы были в шоке, не сказать ничего. Причем высшего руководства на собрании не было, о положении дел нам рассказал директор колбасного завода».

«Большая часть людей уволились в первые три дня, еще до официального приказа, вышедшего 16 марта, о приостановке производства до 21 апреля и оплатой времени простоя в размере двух третей тарифной ставки, — отмечает изготовитель полуфабрикатов Юлия Павлова. — То есть приказ выпустили тогда, когда сотни работников уже благополучно ушли. Не думаю, что это случайность». По словам бывших работников, в приказе о приостановке выпуска продукции была ссылка на отключения горячей воды, отопления и пара.

По словам Павловой и Романовой, средняя зарплата на производстве была небольшой, 10−15 тыс. рублей в месяц. До остановки производства на предприятии работало около 400 человек.

«Главное, что беспокоит, — это неясность дальнейших перспектив, — говорит одна из работниц. — Понятно, что 21 апреля выпуск продукции не возобновится. Мясо возвращено поставщикам, материалы складированы, специи упакованы, оргтехнику и компьютеры уже вывозят. То есть очевидно, что предприятие готовится к закрытию, а между тем нас о сокращении никто не уведомляет». С просьбой разобраться в сложившейся ситуации работники уже обратились в прокуратуру Ленинского района и в областную государственную трудовую инспекцию.