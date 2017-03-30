ООН: около 400 млн человек в АТР живут за чертой бедности

Согласно данным ЭСКАТО, на развивающиеся страны региона приходится четвертая часть всех тех, кто ежедневно сталкивается с проблемой бедности. «Как указано в докладе, возобновление и укрепление системы социальных контрактов имеет решающее значение для искоренения многомерной бедности и высокой маргинализации населения», — сказал исполнительный секретарь ЭСКАТО Шамшад Ахтар.

Способами решения обозначенной проблемы в документе также указаны такие механизмы как «урбанизация территорий, повышение эффективности управления бедных городских районов, инвестиции в инфраструктуру, обеспечивающую устойчивое развитие».

Согласно оценкам Азиатского банка развития, эксперты которого также выступили соавторами доклада, ежегодно странам АТР «требуется $1,7 трлн инвестиций в устойчивую к изменению климата инфраструктуру».