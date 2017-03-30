ООН: около 400 млн человек в АТР живут за чертой бедности
БАНГКОК, 30 марта. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Около 400 млн человек или почти каждый десятый в
БАНГКОК, 30 марта. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Около 400 млн человек или почти каждый десятый в
Согласно данным ЭСКАТО, на развивающиеся страны региона приходится четвертая часть всех тех, кто ежедневно сталкивается с проблемой бедности. «Как указано в докладе, возобновление и укрепление системы социальных контрактов имеет решающее значение для искоренения многомерной бедности и высокой маргинализации населения», — сказал исполнительный секретарь ЭСКАТО Шамшад Ахтар.
Способами решения обозначенной проблемы в документе также указаны такие механизмы как «урбанизация территорий, повышение эффективности управления бедных городских районов, инвестиции в инфраструктуру, обеспечивающую устойчивое развитие».
Согласно оценкам Азиатского банка развития, эксперты которого также выступили соавторами доклада, ежегодно странам АТР «требуется $1,7 трлн инвестиций в устойчивую к изменению климата инфраструктуру».
ЭСКАТО — крупнейшая региональная комиссия ООН, занимающаяся вопросами содействия