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09:52 (мск), источник: ТАСС

ООН: около 400 млн человек в АТР живут за чертой бедности

БАНГКОК, 30 марта. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Около 400 млн человек или почти каждый десятый в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) живут за чертой бедности. Такие данные содержатся в новом докладе Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), сообщили ТАСС в штаб-квартире организации.

Источник: AP 2017

Согласно данным ЭСКАТО, на развивающиеся страны региона приходится четвертая часть всех тех, кто ежедневно сталкивается с проблемой бедности. «Как указано в докладе, возобновление и укрепление системы социальных контрактов имеет решающее значение для искоренения многомерной бедности и высокой маргинализации населения», — сказал исполнительный секретарь ЭСКАТО Шамшад Ахтар.

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Способами решения обозначенной проблемы в документе также указаны такие механизмы как «урбанизация территорий, повышение эффективности управления бедных городских районов, инвестиции в инфраструктуру, обеспечивающую устойчивое развитие».

Согласно оценкам Азиатского банка развития, эксперты которого также выступили соавторами доклада, ежегодно странам АТР «требуется $1,7 трлн инвестиций в устойчивую к изменению климата инфраструктуру».

ЭСКАТО — крупнейшая региональная комиссия ООН, занимающаяся вопросами содействия социально-экономическому развитию стран АТР. Ее членами являются 53 государства. Россия входит в ЭСКАТО с момента ее основания в 1947 году. Штаб-квартира ЭСКАТО расположена в Бангкоке.

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