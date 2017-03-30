Администрации Иркутска нужно больше денег на отлов бездомных животных

Как 29 марта 2017 года сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на слова председателя комитета городского обустройства Елены Федоровой на депутатских слушаниях, 3 апреля состоится еще один аукцион на право заключения муниципального контракта в рамках субвенции из областного бюджета.

В 2016 году сумма субвенции составила 3,7 млн рублей, что позволило поместить в приюты 938 безнадзорных животных. В нынешнем году Иркутску выделено 4 млн рублей на отлов 1610 животных из расчета 2500 рублей на одну собаку. Однако Елена Федорова отметила, что этого объема субвенции недостаточно. «Согласно заявкам от иркутян, в конце 2016 года в городе обитало более 3,5 тысячи собак. Размер субвенции не отвечает объективным требованиям и не обеспечивает качественного исполнения государственных полномочий», — заявила она.

По данным специализированных организаций эта сумма не позволяет поддерживать надлежащие условия жизни животных, оказывать ветпомощь, стерилизовать собак и кошек, утилизировать останки. Для этого требуется около шести тысяч рублей на одно животное. Норматив средней стоимости услуг на отлов, транспортировку и содержание безнадзорных животных на территории Иркутска установлен приказом Службы ветеринарии Иркутской области. По словам Елены Федоровой, юридический отдел аппарата администрации занимается подготовкой заявления об его обжаловании.

Кроме того, управлением экологии разработан план по улучшению ситуации с бездомными животными на территории города. В частности, комитет городского обустройства намерен обратиться к правительству Иркутской области с инициативой по выделению дополнительных средств на исполнение госполномочий по отлову безнадзорных животных. Предварительно будет проведен подсчет реального количества животных.