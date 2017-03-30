Краснодар и Кишинев свяжет прямое авиасообщение
Краснодар и Кишинев свяжет прямое авиасообщение. Летать в столицу Молдовы самолеты начнут уже в апреле, частота рейсов — четыре раза в неделю.
Краснодар и Кишинев свяжет прямое авиасообщение. Летать в столицу Молдовы самолеты начнут уже в апреле, частота рейсов — четыре раза в неделю.
Авиакомпания Air Moldova обеспечит перелеты на воздушных судах Embraer 190, они вмещают до 114 человек. Предлагается два класса обслуживания — бизнес и эконом.
По вторникам и пятницам рейс из Кишинева будет прибывать в Краснодар в 8:20 и отправляться обратно в 10:30. По средам и субботам время прибытия рейса в кубанскую столицу — 19:20, время вылета — в 22:00, сообщили ГТРК «Кубань» в