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10:37 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Краснодар и Кишинев свяжет прямое авиасообщение

Краснодар и Кишинев свяжет прямое авиасообщение. Летать в столицу Молдовы самолеты начнут уже в апреле, частота рейсов — четыре раза в неделю.

Авиакомпания Air Moldova обеспечит перелеты на воздушных судах Embraer 190, они вмещают до 114 человек. Предлагается два класса обслуживания — бизнес и эконом.

По вторникам и пятницам рейс из Кишинева будет прибывать в Краснодар в 8:20 и отправляться обратно в 10:30. По средам и субботам время прибытия рейса в кубанскую столицу — 19:20, время вылета — в 22:00, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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