Строительство съезда с 4 моста до Пашенного отложили на неопределенный срок

Новый съезд с 4 моста в микрорайон Пашенный будет построен в любом случае. При этом сроки начала работ пока неизвестны. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь КрУДора Александр Марков.

На этой неделе активист Егор Фролов заявил, что дорога исключена из глобального проекта, который предусматривает прямое соединение правого берега и Студгородка. Однако Марков не подтвердил его слова.

«Ничего подобного Егору Фролову в КРУДОР не говорили. Факты таковы: проектом дорога на Пашенный предусмотрена. Когда начнется строительство — это другой вопрос. В первый этап (это главные три слова!!!) заложено строительство развязки в “Тихие зори”, за него отвечает КРУДОР. Что касается дороги на Пашенный, то кто и когда ее будет строить, сейчас непонятно. Но она планируется», — написал представитель КрУДора.

Интересно, что впервые о переносе строительства дороги с 4 моста в Пашенный стало известно еще в мае прошлого года. Тогда предлагалось внести в закон «О четвертом мосте» поправки, по которым трассу начнут возводить только после Универсиады-2019. До этого срока первоочередной задачей является транспортная развязка на ул. Волочаевской и система трасс, связывающая 4 мост с ледовым дворцом «Платинум-Арена», ул. Свердловской и «Тихими Зорями».