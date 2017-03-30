Омская прокуратура потребовала изгнать перевозчиков на 14 областных маршрутах

Надзорное ведомство требует аннулировать свидетельства на регулярные перевозки и маршрутные карты, выданные нескольким предпринимателям и организациям. В их числе — индивидуальные предприниматели Шукшин, Доронкин, Трофимчук, Зелялитдинов и Одесское АТП.

Также прокуратура добивается проведения новых конкурсов на право перевозок по этим маршрутам. В случае положительного решения суда минпром должен будет организовать их в течение 3 месяцев. В списке значатся 14 областных направлений:

№ 9028 «Одесское -Омск (Автовокзал)»;№ 9077 «Омск (АВ) — Одесское (АС) — Орехово»;№ 9078 «Омск (АВ) — Одесское (АС) -Благодаровка»;№ 9029 «Одесское -Генераловка — Омск (Автовокзал)»;№ 9002 «Марьяновка — Омск (АВ)»;№ 919 «Харино — Омск (ул. Бархатовой)»;№ 9070 «Любинский — Боголюбовка — Омск (АВ)»;№ 9074 «Любинский -Весёлая поляна — Омск (АВ)»;№ 9007 «Омск — Москаленки»,№ 9008 «Омск — Исилькуль»;№ 9026 «Марьяновка — Омск (Автовокзал)»;№ 905 «ДК Лобкова — Ачаир»;№ 803 «Азово — Омск (ж.д. вокзал)»;№ 922 «Горячий Ключ — Омск (ул. Бархатовой)».

Следующее заседание по делу судья Светлана Захарцева проведет 5 апреля.