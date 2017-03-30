На стадионе «Волгоград Арена» построили новую эстакаду в секторе «А»

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, в настоящее время специалисты продолжают монтаж ферм, после завершения которого они приступят к подъему вантовой системы кровли. «Кроме того, ведутся отделочные работы и монтаж инженерных сетей внутри стадиона, формирование откоса и строительство входных групп со стороны Волги», — добавили в ведомстве. Отметим, что на арене работает более 1 000 строителей.

В обладминистрации также добавили, что до конца текущего года к мундиалю будет возведена Нулевая продольная дорога, укреплен берег реки, реконструирован взлетно-посадочный комплекс аэропорта.