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10:36 (мск), источник: АиФ Волгоград

На стадионе «Волгоград Арена» построили новую эстакаду в секторе «А»

Рабочие возвели пешеходную эстакаду в секторе «А» и центральную бетонную лестницу шириной 123 метра на стадионе «Волгоград Арена».

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, в настоящее время специалисты продолжают монтаж ферм, после завершения которого они приступят к подъему вантовой системы кровли. «Кроме того, ведутся отделочные работы и монтаж инженерных сетей внутри стадиона, формирование откоса и строительство входных групп со стороны Волги», — добавили в ведомстве. Отметим, что на арене работает более 1 000 строителей.

В обладминистрации также добавили, что до конца текущего года к мундиалю будет возведена Нулевая продольная дорога, укреплен берег реки, реконструирован взлетно-посадочный комплекс аэропорта.

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