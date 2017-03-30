На стадионе «Волгоград Арена» построили новую эстакаду в секторе «А»
Рабочие возвели пешеходную эстакаду в секторе «А» и центральную бетонную лестницу шириной 123 метра на стадионе «Волгоград Арена».
Рабочие возвели пешеходную эстакаду в секторе «А» и центральную бетонную лестницу шириной 123 метра на стадионе «Волгоград Арена».
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
В обладминистрации также добавили, что до конца текущего года к мундиалю будет возведена Нулевая продольная дорога, укреплен берег реки, реконструирован