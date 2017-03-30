МВД предлагает регламентировать деятельность ломбардов

МВД Казахстана предлагает регламентировать деятельность ломбардов отдельными законодательными актами, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев.

Он отметил, что в стране из года в год растет количество фактов сдачи в ломбарды похищенного имущества. К примеру, в 2006 году установлено 82 факта, в 2016 году около 500, причем это только сведения по раскрытым уголовным делам.