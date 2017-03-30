Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ДиКаприо скорбит по своей лучшей «экранной маме» Дарлен Кэйтс
Найк Борзов расскажет все о депрессии
«Новая жизнь»: что иностранные СМИ написали о протестах в России
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Вера Брежнева отдыхает в Дубае со своей семьей (фото)
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
В Екатеринбурге школьная экскурсия в монастырь закончилась скандалом
На Алтае женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Пропало 64 украинских танка: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
Убийцу Вороненкова похоронили, как в фашистской Германии – СМИ
Обстреляно консульство Польши: реакция Порошенко
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций
В сеть попали первые фото лимузина «Кортеж»
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
8Пустыня в цвету
13Теракт в центре Лондона
1195-летие Ирины Антоновой
08:05 (мск), источник: Tengrinews

МВД предлагает регламентировать деятельность ломбардов

В стране из года в год растет количество фактов сдачи в ломбарды похищенного имущества.

Источник: Tengrinews

МВД Казахстана предлагает регламентировать деятельность ломбардов отдельными законодательными актами, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев.

Читайте также
Ставки по депозитам в РК стали ниже — Нацбанк

Он отметил, что в стране из года в год растет количество фактов сдачи в ломбарды похищенного имущества. К примеру, в 2006 году установлено 82 факта, в 2016 году около 500, причем это только сведения по раскрытым уголовным делам.

«В настоящее время деятельность ломбардов не лицензируется и не контролируется ни одним из государственных органов, также в стране отсутствует какая-либо ассоциация ломбардов. В зарубежных странах законами детально регламентируется деятельность ломбардов, в том числе обязанности по предоставлению в полицию информации о сделках, видеосъемки лиц, сдающих в залог ценные вещи без дальнейшего выкупа», — написал Садубаев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Huawei назвала объем продаж смартфонов P9 и P9 Plus
Британия готова заплатить за выход из Европейского союза
Постпред США при ООН назвала свою страну «совестью мира»
Опрос: россияне хотят видеть своих детей врачами и военными
Еврокомиссия призвала ЕС определиться с «Северным потоком»
Рейтинг одобрения Трампа установил антирекорд
Спецслужбы РФ заподозрили в пранк-звонке от имени Порошенко
Ключевской вулкан выбросил столб пепла на высоту в 7 километров
Спорт
Питерский СКА вышел в финал Кубка Гагарина СКА в плей-офф катит как танк: 12 побед при одном поражении. В финале с Питером сыграет, видимо, «Магнитка»
Авто
Toyota готовит новый внедорожник Американский офис японской марки опубликовал первую фотографию некоего автомобиля, который носит название FT-4X
Hi-Tech
Россиянина осудили за покупку часов в интернете Проводите много времени на китайских сайтах электроники? Это может быть опасно. Случай, произошедший в Кемерово, тому подтверждение
Кино
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника» Лента Кончаловского «Рай» была удостоена сразу нескольких статуэток российской кинопремии
Недвижимость
6 способов сэкономить на плитке в ванной
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
В России запретят старые электросчетчики
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь