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08:25 (мск), источник: Newtimes.kz

Нацкомпании вновь становятся прибыльными в Казахстане

По итогам 2016 года они получили 240 миллиардов чистой прибыли, несмотря на убытки в последнем квартале. Получить прибыль нацкомпаниям удалось за счет масштабного сокращения расходов, сообщают специалисты finprom.kz.

Источник: Newtimes.kz

Национальным компаниям удалось завершить 2016 год в плюсе, несмотря на получение убытков в последнем квартале года. По итогам прошлого года совокупная чистая прибыль нацкомпаний (до налогообложения) составила 240 миллиардов тенге. В 2015 году, напомним, госсектор зафиксировал убыток в размере 449 миллиардов тенге.

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Положительный результат деятельности в прошлом году был получен благодаря эффективной деятельности нацкомпаний в течение первых трех кварталов года. В первой половине года нацкомпании совокупно показали прибыль в размере 146 милилардов тенге, этот успех был закреплен итогами 3 квартала — плюс еще 115,5 миллиарда тенге чистого результата.

Однако, в конце года эта серия побед внезапно прекратилась, и за 4 квартал 2016 года национальные компании зафиксировали убыток в сумме 21,4 миллиарда тенге.

Средний уровень рентабельности производства в 2016 году составил 14%, если не учитывать результаты убыточного 2015 года, то это довольно скромный уровень эффективности деятельности нацкомпаний в течение последних 5 лет.

Для того, чтобы вернуться к прибыльности деятельности в 2016 году, нацкомпании резко сократили объем своих расходов. За прошлый год на производство, персонал, реализацию товаров и прочие затраты было израсходовано порядка 1,7 триллиона тенге. Это на 44% меньше суммы расходов нацкомпаний в 2015 году. В абсолютном выражении сумма сокращения превысила 1,3 триллиона тенге.

Надо отметить, что приток доходов в 2016 году также замедлился, но сокращение было менее существенным, чем оптимизация расходов. За 2016 год совокупный объем доходов нацкомпаний уменьшился на 25%, или на 625 миллиардов тенге, по сравнению с 2015 годом и превысил 1,9 триллиона тенге.

Наиболее активно уменьшалась выручка от основной деятельности, продажи товаров и услуг — приток таких доходов за год уменьшился на 511 миллиардов тенге. Доходы от финансирования также сократились, на 140,5 миллиарда тенге. Зато увеличились поступления прочих доходов, в том числе помощь акционеров, — на 27 миллиардов тенге.

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