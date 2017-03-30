В какие страны инвестирует Россия

Инвестиции России в зарубежную недвижимость сильно сократились. По данным ЦБ, финансовые вложения за 2016 год уменьшились почти на 10%: в 2015-м они составляли $962 млн, а в минувшем году упали до $860 млн. Однако в конце года ситуация начала улучшаться, и уже сейчас эксперты прогнозируют ощутимый рост объема инвестиций в 2017 году.

По этому случаю мы решили вспомнить, в какие объекты в разных странах мира инвестирует Россия.

Одна из крупнейших стран-инвесторов

Большие денежные вливания идут в сырье — в нефтяную, металлургическую и газовую отрасли. Только с 2006 по 2010 год объем инвестиций в Польшу, Бразилию, Индонезию и Южную Африку увеличился более чем в два раза.

Россия сейчас входит в список крупнейших стран-инвесторов. Международные резервы нашей страны оценивались на ноябрь 2016 года в $385 млн. С того момента они увеличились еще почти на $10 млн. Выше РФ в рейтинге международных инвесторов расположились Китай, Япония, Швейцария, Саудовская Аравия и Тайвань. При этом у лидера списка — Китая — сумма составляет более чем $3 млрд.

Латинская Америка

Еще со времен СССР у России с Кубой установились теплые отношения. Страны продолжают экономическое сотрудничество по сей день, в том числе в области энергетики. За несколько лет наша страна построила на территории латиноамериканского государства несколько электростанций мощностью 800 МВт, и средства, которые отечественные компании готовы еще потратить, составляют порядка $1,35 млрд.

Еще одной перспективной с точки зрения инвестиций латиноамериканской страной, по мнению российских бизнесменов, является Венесуэла. В июле 2016-го в ходе визита главы «Роснефти» в Карас были подписаны соглашения на сумму $20 млрд, согласно которым добыча нефти на совместных предприятиях должна увеличиться в шесть раз — с 0,17 млн до 1 млн баррелей в день.

Взгляд на восток

Россия охотно вкладывается в промышленность и добычу ископаемых в восточных странах. Еще в 2013 году появилась информация о запуске совместных со Вьетнамом инвестиционных проектов на $20 млрд как в промышленной сфере, так и в научно-технической. К последней, в частности, относится развитие «мирного атома». Кроме того, Российский фонд прямых инвестиций и Вьетнамский государственный инвестиционный фонд SCIC договорились об обоюдных денежных вливаниях: ради укрепления двусторонней торговли каждая из сторон условилась вложить по $250 млн.

Турецко-египетский интерес

Тесная экономическая связь сохраняется между Россией и Турцией. В 2012 году Москва и Анкара договорились о строительстве первой в Турции атомной электростанции, которая позволила бы государству ежегодно экономить порядка $14 млрд. Известно также о намерении «Газпрома» направить около $700 млн на строительство газопровода под названием «Турецкий поток».

Еще одним партнером России является Египет. Еще в 2009-м страны подписали соглашение, обозначив в качестве перспективных сфер сотрудничества высокие технологии и энергетику. Вполне возможно, что в этом году темпы роста будут только расти. Во время презентации российской промышленной зоны в Каире сообщалось, что инвестиции РФ в промышленность Египта могут достичь $20 млрд.

Ближнее зарубежье

За период с 2005 по 2014 год объемы финансовых вложений России в Казахстан составили $9,1 млн. Среди крупных инвесторов — «Лукойл», «Газпром» и «Роснефть». Казахстан считается одним из лидеров по запасам урана, что определяет сотрудничество стран в атомной промышленности. РФ также вкладывается в транспортное машиностроение соседнего государства. Несколько лет назад в Астане был открыт завод по производству электровозов, стоимость которого оценивается в €50 млн.

Немало средств Россия вложила в экономику Армении и Белоруссии. На развитие Армении было потрачено более $3 млрд, а в белорусские торговлю, транспорт, промышленность и другие сферы было инвестировано около $5 млрд.

В Узбекистан Россия инвестировала порядка $700 млн. При этом за всё время работы вложения «Лукойла» превысили $5,5 млрд, «ВымпелКома» — $1 млрд, а «Газпрома» — $400 млн.

Кроме того, в феврале этого года президент России Владимир Путин заявил, что наша страна инвестирует в Киргизию свыше 100 млрд рублей, чтобы повысить уровень газификации страны с 22 до 60%. Проект должен быть реализован до 2030 года.

Наследие СССР

В советские времена страна вкладывала средства не только для подъема промышленности, инфраструктуры и других отраслей иностранных государств, потребления товаров экспорта и улучшения союзных отношений, но и для наращивания своего влияния в мире.

С Индией, например, СССР сотрудничал в области металлургии, построив Бхилайский металлургический комбинат, который выплавлял треть стали страны. Крупные объекты были построены в Ираке, Сирии и Афганистане. В общей сложности при участии Советского Союза к январю 1976 года было построено свыше 40 объектов машиностроения. Благодаря этим инвестициям выросло количество экспортных товаров, поставляемых в СССР, — газ из Ирана, нефть из Ирака, бокситы из Гвинеи, электроэнергия из Монголии.

Об объектах, построенных СССР за рубежом, и выгодах, которые страна получала благодаря этим инвестициям, вы можете узнать в нашей инфографике.