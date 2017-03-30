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08:51 (мск), источник: АиФ Челябинск

Усть-Катав планируют избавить от монозависимости

В городе разрабатывают проекты для заявки на статус ТОСЭР.

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Борис Дубровский поручил властям Усть-Катава сосредоточиться на разработке проектов, которые позволят избавиться от проблем моногорода и сформировать заявку на получение статуса ТОСЭР, сообщают в пресс-службе главы региона.

Во время визита в Усть-Катав губернатор побывал на площадке, где планируют создать большой агропромышленный парк с теплицами и логистическим центром. Ожидается, что здесь смогут получить работу до полутора тысяч человек. Борису Дубровскому также представили другие разрабатываемые инвест-проекты — многофункциональный комплекс дорожного сервиса, производство оборудования для подвесных и наземных транспортных систем.

Особое внимание было уделено Усть-Катавскому вагоностроительному заводу, где собираются создать инжиниринговый центр для развития производства трамваев. «Трамвай — это тот вид общественного транспорта, который позволяет эффективно решать вопрос перехода на экологически чистую транспортную инфраструктуру», — отметил губернатор.

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