Минобороны передаст 336 квартир в Рощинском в муниципальный жилой фонд поселка

Об этом сообщил изданию глава поселка Сергей Деникин со ссылкой на информацию, полученную им от руководителя 1-го отдела (г. Самара) ФГКУ «Центррегионжилье» Игоря Самсонова. О новых планах приватизации служебного жилья в военном городке стало известно во время мартовского визита в Рощинский заместителя полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Олега Мельниченко.

Пришедшие к нему на прием жильцы получили уведомления о том, что право на приватизацию получат только определенные категории граждан — заселенные в квартиры до их включения в специализированный жилищный фонд, а также уволенные в запас бывшие военнослужащие, члены семей военнослужащих, погибших в период прохождения службы или после увольнения и имеющих право на получение жилья от органов местного самоуправления или от Минобороны РФ.

Всем им предлагалось до 1 июля 2017 г. подать в «Центррегионжилье» соответствующие заявления. Сергей Деникин также сообщил, что ранее Минобороны планировало передать всего 117 квартир, но теперь скорректировало эти планы.