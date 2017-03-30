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09:16 (мск), источник: Uralpress.ru

Токсичная обувь для челябинских модниц

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области обнародовало список обувной продукции, не соответствующей требованиям технического регламента Таможенного союза, сообщает пресс-служба городской администрации.

В перечень вошли не безопасные по индексу токсичности женские ботинки, туфли и сабо, шитые в Китае и импортированные из Москвы. Список можно посмотреть по ссылке.

О новых фактах несанкционированной продажи челябинцы могут сообщить по адресу: улица Елькина, 73, либо по электронной почте: rospn@chel.surnet.ru.

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