Токсичная обувь для челябинских модниц
Управление Роспотребнадзора по Челябинской области обнародовало список обувной продукции, не соответствующей требованиям технического регламента Таможенного союза, сообщает
Управление Роспотребнадзора по Челябинской области обнародовало список обувной продукции, не соответствующей требованиям технического регламента Таможенного союза, сообщает
В перечень вошли не безопасные по индексу токсичности женские ботинки, туфли и сабо, шитые в Китае и импортированные из Москвы. Список можно посмотреть по ссылке.
О новых фактах несанкционированной продажи челябинцы могут сообщить по адресу: улица Елькина, 73, либо по электронной почте: rospn@chel.surnet.ru.