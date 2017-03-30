Токсичная обувь для челябинских модниц

В перечень вошли не безопасные по индексу токсичности женские ботинки, туфли и сабо, шитые в Китае и импортированные из Москвы. Список можно посмотреть по ссылке.

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