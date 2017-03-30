Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ДиКаприо скорбит по своей лучшей «экранной маме» Дарлен Кэйтс
Замороженные фрукты и овощи оказались полезнее свежих
С банковских карт россиян стали списывать долги за ЖКХ
На Алтае женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
EBU хочет добиться участия России в «Евровидении» Организаторы «Евровидения» пообещали защитить право России на участие в конкурсе
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 украинских танка: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
Вера Брежнева отдыхает в Дубае со своей семьей (фото)
Убийцу Вороненкова похоронили, как в фашистской Германии – СМИ
Обстреляно консульство Польши: реакция Порошенко
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
8Пустыня в цвету
13Теракт в центре Лондона
1195-летие Ирины Антоновой
09:18 (мск), источник: Коммерсантъ

В УФАС поступили жалобы на аукцион по реконструкцию дороги «Чусовой — Калино — Верхнечусовские городки»

В Пермское УФАС России поступили жалоба ООО «Дорожник» и две жалобы ООО «Уралмостострой» на действия Управления капитального строительства Чусовского муниципального района при организации и проведении аукциона на реконструкцию дороги «Чусовой — Калино — Верхнечусовские городки».

Аукцион был объявлен 10 марта 2017 года. Заказчик — МКУ «Управление капитального строительства Чусовского муниципального района». Максимальная цена контракта 546,1 млн руб. Закупка находится на этапе подачи заявок.

ООО «Дорожник» полагает, что заказчик надлежащим образом не ответил на запрос о даче разъяснений положений аукционной документации и просит обязать заказчика выдать разъяснения. ЗАО «Уралмостострой» полагает, что условия аукционной документации в части сроков выполнение работ являются неисполнимыми, так как начало работ по обустройству дорожной одежды приходится на конец ноября и зиму, что противоречит СНиП. В другой жалобе «Уралмостострой» полагает, что заказчик использует неправомерные показатели к товарам, что ограничивает круг участников закупки. ЗАО «Уралмостострой» просит обязать заказчика внести изменения в аукционную документацию.

Рассмотрение жалоб пройдет сегодня, сообщает пресс-служба УФАС.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Как отец вытаскивал сына из Сирии
Британия готова заплатить за выход из Европейского союза
Постпред США при ООН назвала свою страну «совестью мира»
Опрос: россияне хотят видеть своих детей врачами и военными
Еврокомиссия призвала ЕС определиться с «Северным потоком»
Рейтинг одобрения Трампа установил антирекорд
Спецслужбы РФ заподозрили в пранк-звонке от имени Порошенко
Ключевской вулкан выбросил столб пепла на высоту в 7 километров
Спорт
Питерский СКА вышел в финал Кубка Гагарина СКА в плей-офф катит как танк: 12 побед при одном поражении. В финале с Питером сыграет, видимо, «Магнитка»
Авто
Toyota готовит новый внедорожник Американский офис японской марки опубликовал первую фотографию некоего автомобиля, который носит название FT-4X
Hi-Tech
Россиянина осудили за покупку часов в интернете Проводите много времени на китайских сайтах электроники? Это может быть опасно. Случай, произошедший в Кемерово, тому подтверждение
Кино
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника» Лента Кончаловского «Рай» была удостоена сразу нескольких статуэток российской кинопремии
Недвижимость
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь