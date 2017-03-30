В УФАС поступили жалобы на аукцион по реконструкцию дороги «Чусовой — Калино — Верхнечусовские городки»

Аукцион был объявлен 10 марта 2017 года. Заказчик — МКУ «Управление капитального строительства Чусовского муниципального района». Максимальная цена контракта 546,1 млн руб. Закупка находится на этапе подачи заявок.



ООО «Дорожник» полагает, что заказчик надлежащим образом не ответил на запрос о даче разъяснений положений аукционной документации и просит обязать заказчика выдать разъяснения. ЗАО «Уралмостострой» полагает, что условия аукционной документации в части сроков выполнение работ являются неисполнимыми, так как начало работ по обустройству дорожной одежды приходится на конец ноября и зиму, что противоречит СНиП. В другой жалобе «Уралмостострой» полагает, что заказчик использует неправомерные показатели к товарам, что ограничивает круг участников закупки. ЗАО «Уралмостострой» просит обязать заказчика внести изменения в аукционную документацию.

Рассмотрение жалоб пройдет сегодня, сообщает пресс-служба УФАС.