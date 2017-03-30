Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника»
Принц Ирака предложил купить за 300 000 долларов Надежду Савченко
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Сколько будут стоить роды Анны Седоковой, Аллы Довлатовой и Натали
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
В Екатеринбурге школьная экскурсия в монастырь закончилась скандалом
На Алтае женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Пропало 64 украинских танка: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
Убийцу Вороненкова похоронили, как в фашистской Германии – СМИ
Обстреляно консульство Польши: реакция Порошенко
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций
В сеть попали первые фото лимузина «Кортеж»
Фоторепортажи
9В мире зацвела сакура
8Пустыня в цвету
12Ливни затопили Перу
9Индуистский Новый год
10:19 (мск), источник: AmurMedia.ru

Хабаровские энергетики улучшают инвестклимат Хабаровского края

На заседании проектного штаба были рассмотрены вопросы оптимизации технологического присоединения к электрическим сетям.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 30 марта, AmurMedia.

Заседание проектного штаба краевого правительства по управлению инвестиционным климатом края, участие в котором принял представитель хабаровского филиала АО «ДРСК», прошло в краевой столице. Темой совещания стало обсуждение хода реализации труднодостижимых задач, направленных на упрощение процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности края. Среди них рассмотрены вопросы оптимизации технологического присоединения к электрическим сетям, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети».

Кроме этого, согласно принятой в начале года «Дорожной карте», разработанной совместно с Агентством стратегических инициатив, доля поданных заявок на подключение к электросетям в режиме «онлайн» в 2017 году должна вырасти до 70 процентов от общего числа.

— На сегодняшний день данная услуга уже предоставляется на официальном сайте Дальневосточной распределительной сетевой компании (www.drsk.ru) в разделе «Личный кабинет». По состоянию на текущий момент с начала года жители края подали почти 200 онлайн-заявок на технологическое присоединение к сетям ДРСК, что составило более 17 процентов от общего числа зарегистрированных Обществом заявлений. Сейчас мы прорабатываем вопрос о расширении функционала Личного кабинета. Потребитель уже может не только оставлять заявку и отслеживать ее статус, но и подписывать договор на подключение с помощью электронной подписи, — рассказал начальник службы перспективного развития технологического присоединения Хабаровских электрических сетей Юрий Журавлев.

Кроме того, в планах проектного штаба правительства Хабаровского края по управлению инвестиционным климатом края создание единого регионального портала, который будет служить связующим звеном между сетевыми организациями и потребителями и способствовать доступности подключению к сетям новых заявителей. Ориентировочный срок создания портала — третий квартал 2017 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Зампред правительства Хабаровского края: молодежь - сила, призванная защищать свою страну
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
Генпрокуратура РФ предложила проверять расходы бывших чиновников
Опрос: россияне хотят видеть своих детей врачами и военными
СМИ узнали детали российского расследования убийства Вороненкова
Курс доллара к рублю обновил минимум года
У аэропорта Домодедово пожарная машина сбила группу пешеходов
Глава Amazon стал вторым в списке самых богатых людей мира
Спорт
Питерский СКА вышел в финал Кубка Гагарина СКА в плей-офф катит как танк: 12 побед при одном поражении. В финале с Питером сыграет, видимо, «Магнитка»
Авто
Toyota готовит новый внедорожник Американский офис японской марки опубликовал первую фотографию некоего автомобиля, который носит название FT-4X
Hi-Tech
Россиянина осудили за покупку часов в интернете Проводите много времени на китайских сайтах электроники? Это может быть опасно. Случай, произошедший в Кемерово, тому подтверждение
Кино
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника» Лента Кончаловского «Рай» была удостоена сразу нескольких статуэток российской кинопремии
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Каждому пятому застройщику в стране грозит банкротство
Обычные ипотечные ставки стали ниже льготных
Общественники рассказали об изъятии детей за долги по ЖКХ
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь