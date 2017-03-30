Два разборных моста могут приобрести в Приморье, сообщает Вести: Приморье со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края проработает вопрос о приобретении двух разборных мостовых переправ. Конструкции можно будет использовать в паводкоопасный период. Такое поручение директору ведомства дал Губернатор Владимир Миклушевский в ходе заседания краевой Администрации 30 марта.

Как отметил глава региона, наличие в крае подобных разборных конструкций было бы весьма кстати, особенно в период весеннего половодья и обильных дождей, вызывающих подтопление территорий.

«Речь идет о конструкциях военных инженеров. Один из таких разборных мостов стоит сейчас в Новолитовске взамен разрушенного. Я считаю, что подобные мосты должны быть у нас в резерве, ведь никто не может гарантировать, чем региону грозят предстоящие паводки», — подчеркнул Губернатор.

В частности, глава региона поручил департаменту приобрести большой и средний автодорожные разборные мосты.

«В этом году готовимся к весеннему половодью особенно тщательно — чистим русла рек от мусора, нанесенного в ходе тайфуна прошлого года, восстанавливаем разрушенные прошлой стихией мосты. Но перед нами также стоит задача проработать варианты оперативного реагирования на возможные последствия подъема воды. Разборный мост можно установить за неделю, а значит оперативно обеспечить людям проезд», — заявил Владимир Миклушевский.

Глава региона также поручил департаменту транспорта и дорожного хозяйства в ближайшее время предоставить перечень восстановительных работ по мостам, разрушенным тайфуном «Лайонрок».

Отметим, в 2017 году на дорожную деятельность в краевом бюджете предусмотрено почти 10,8 миллиарда рублей. Так, в текущем году запланированы восстановительные работы на восьми мостовых переправах, в том числе через реку Лукьяновка, Большая Уссурка, Малиновка, Серебрянка, Комаровка, сообщил в ходе заседания директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Александр Швора. Также планируется отремонтировать 140 километров автомобильных дорог.