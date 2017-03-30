Хабаровский аэропорт: Авиакомпании увеличат частоту рейсов на популярных направлениях

Весенне-летний сезон навигации начался в Хабаровском аэропорту. Так называемое летнее расписание полетов, введенное в конце марта, будет действовать до 28 октября. На этот период авиакомпании-партнеры ОАО «Хабаровский аэропорт» увеличивают частоту рейсов на популярных у дальневосточников направлениях и возобновляют сезонные маршруты, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Направление Хабаровск — Москва входит в число самых востребованных у жителей Дальнего Востока, поэтому в отдельные дни количество рейсов будет достигать четырех. Так, «Аэрофлот» увеличивает число полетов по этому маршруту до трех в день: жители региона могут отправиться из Хабаровска в Москву в 10:10 (АК «Аэрофлот»), в 12:00 (АК «Россия», ГК «Аэрофлот») и в 13:50 (АК «Аэрофлот»). Кроме того, пять полетов в неделю будет выполнять авиакомпания «Северный ветер» (вылет в 9:00).

Не менее востребованы среди хабаровских отпускников и южные направления. Так, с 25 мая по 1 октября один раз в две недели можно будет улететь прямым рейсом в Симферополь. Перевозку осуществляет авиакомпания «Икар».

АК «Уральские авиалинии» с 16 мая по 24 октября планирует выполнять рейс Хабаровск — Иркутск — Краснодар (по понедельникам).

Получат дальнейшее развитие хабовые перевозки в аэропорту Хабаровск (Новый) с участием компаний ГК «Аэрофлот». Так, новинки предлагает авиакомпания «Аврора», выполняющая полеты из Хабаровска в целый ряд городов Дальнего Востока и Сибири. В частности, «Аврора» увеличивает частоту рейсов из удаленных районов Сахалинской области в дальневосточную столицу и изменяет их расписание с учетом графика полетов в центральные регионы страны.

В дополнение к программе полетов в Петропавловск-Камчатский, реализуемой АК «Аврора», с начала апреля авиакомпания «Якутия» поэтапно увеличит частоту рейсов на этом маршруте до трех раз в неделю. Такое расписание будет действовать до конца сентября. Эта же авиакомпания увеличит количество рейсов в Читу и Нерюнгри.

Авиакомпания «Хабаровские авиалинии» в период летней навигации продолжает реализацию программы перелетов по маршрутам внутри Хабаровского края, связывая столицу региона с Николаевском-на-Амуре, Охотском, Советской Гаванью, Нельканом.

В рамках весенне-летнего расписания дальневосточники получат дополнительные возможности для отдыха и путешествий не только в России, но и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

С 5 апреля по 24 октября авиакомпания «Якутия» запланировала еженедельные рейсы в Чжонджу, а с 6 мая по 30 сентября — в Яньянь (Южная Корея).

Авиакомпания Asiana изменила расписание рейсов в Сеул. Теперь пассажиры могут вылететь в столицу Южной Кореи по понедельникам, средам и субботам. В свою очередь, АК «Аврора» увеличивает частоту рейсов в Сеул и будет выполнять их ежедневно. Также «Аврора» возобновляет полеты по востребованному международному направлению Хабаровск — Пекин: планируется выполнение рейсов до четырех раз в неделю. В Харбин «Аврора» будет летать трижды в неделю.

Авиаперевозчик NordStar сохранит популярный рейс из Хабаровского аэропорта в город Санья (Китай).

АК «Икар» и «Северный ветер» продолжают полеты по маршруту Хабаровск — Пхукет, а также в Камрань (Вьетнам). Авиакомпания Azur Air планирует выполнять чартерные рейсы из Хабаровска в Камрань, на Пхукет и в Бангкок до девяти раз в месяц. Royal Flight сохраняет рейс в Бангкок с частотой один раз в десять дней.