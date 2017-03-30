В Перми хотят построить первый полностью автоматизированный автодром

Региональное отделение ДОСААФ России по Пермскому краю планирует открыть первый в Перми полностью автоматизированный автодром. Его собираются обустроить на базе интерактивного военно-учебного городка в посёлке Нижняя Курья.

Автоматизированный автодром представляет собой целый комплекс специальных технических средств и сооружений. Он предназначен как для обучения вождению различных транспортных средств (в том числе военной техники), так и приёма первого этапа практического экзамена. Автодром включит в себя закрытую от движения площадку, оборудованную зонами испытательных упражнений с элементами улично-дорожной сети; диспетчерский пункт и аппаратно-программный комплекс.

«Площадка автодрома представляет из себя набор определённых элементов улично-дорожной сети — регулируемые и нерегулируемые перекрёстки, проезды пешеходных зон и препятствий, горки, шлагбаумы, железнодорожные переезды. На этой площадке можно будет обучать водителей всех категорий транспорта. Также здесь можно будет сдать экзамены на права. Более того, при наличии такого автодрома закон обяжет УГИБДД именно здесь проводить сдачу экзамена. Машина полностью оборудована видеофиксацией, ученик или сдающий экзамен один сидит в машине. В это время инструктор и инспектор ГИБДД находятся в помещении. В кабинете на компьютерных мониторах они видят весь процесс сдачи экзамена, как будущий водитель ведёт себя в той или иной ситуации. При этом система фиксации нарушений и ошибок, которые допускает курсант, абсолютно не зависит от инструктора и инспектора. Это всё делает компьютер через систему GPS-навигации и ГЛОНАСС. Что исключает обман и любые коррупционные проявления», — говорит помощник председателя регионального отделения ДОСААФ Евгений Болотов.

По его словам, таких автодромов нет и в соседних регионах. Ближайшая автоматизированная площадка находится в Ярославле. Сроки его строительства и ввода в Перми будут зависеть от финансирования. Сейчас краевое отделение ДОСААФ ведёт переговоры с региональными властями и заинтересованным инвесторами, которые готовы вложить средства в этот проект.