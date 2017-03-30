В Перми хотят построить первый полностью автоматизированный автодром
На нём будут обучать вождению транспортом и принимать экзамены на права.
На нём будут обучать вождению транспортом и принимать экзамены на права.
Региональное отделение ДОСААФ России по Пермскому краю планирует открыть первый в Перми полностью автоматизированный автодром. Его собираются обустроить на базе интерактивного
Автоматизированный автодром представляет собой целый комплекс специальных технических средств и сооружений. Он предназначен как для обучения вождению различных транспортных средств (в том числе военной техники), так и приёма первого этапа практического экзамена. Автодром включит в себя закрытую от движения площадку, оборудованную зонами испытательных упражнений с элементами
«Площадка автодрома представляет из себя набор определённых элементов
По его словам, таких автодромов нет и в соседних регионах. Ближайшая автоматизированная площадка находится в Ярославле. Сроки его строительства и ввода в Перми будут зависеть от финансирования. Сейчас краевое отделение ДОСААФ ведёт переговоры с региональными властями и заинтересованным инвесторами, которые готовы вложить средства в этот проект.
Напомним, в конце февраля федеральные власти передали в ведение пермского ДОСААФ военные городки №№ 49 и 50, расположенные в пос. Нижняя Курья. Сотрудники отделения уже начали осваивать эту площадку, подготовили план по созданию здесь интерактивного