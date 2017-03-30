ГОК отрицает свою причастность к отравлению воды в Троицке
АО «Учалинский ГОК» отрицает свою причастность к ухудшению качества воды в Троицке (Челябинской области).
АО «Учалинский ГОК» отрицает свою причастность к ухудшению качества воды в Троицке (Челябинской области).
Напомним, в питьевой воде Троицка 28 марта было зафиксировано увеличение содержания марганца. Роспотребнадор рекомендовал жителям не использовать эту воду для питья.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
Среднее фактическое содержание марганца в очищенных сточных водах, сбрасываемых в реку Бюйды, составило: за 2016 год — 0,046 мг/л, в январе 2017 года — 0,023 мг/л, в феврале — 0,014 мг/л, в марте — 0,020 мг/л. Это в пять раз меньше норм согласно СанПиНу.
«Таким образом, заявление