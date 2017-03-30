ГОК отрицает свою причастность к отравлению воды в Троицке

Напомним, в питьевой воде Троицка 28 марта было зафиксировано увеличение содержания марганца. Роспотребнадор рекомендовал жителям не использовать эту воду для питья. Вице-губернатор Челябинской области Олег Климов отметил, что причиной ухудшения воды, подаваемой из разводящей сети городского водопровода в Троицке, стали сбросы с Учалинского ГОКа. Правительство региона направило обращение в Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру региона с просьбой проверить сточные воды Учалинского ГОКа.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании, действующие очистные сооружения промышленных сточных вод АО «Учалинский ГОК» работают в штатном режиме. Залповых и аварийных сбросов загрязняющих веществ на предприятии не зафиксировано. Установленные лимиты на сброс в реку Бюйды не превышались. Мониторинг качества сточных и поверхностных вод ведется систематически.

Среднее фактическое содержание марганца в очищенных сточных водах, сбрасываемых в реку Бюйды, составило: за 2016 год — 0,046 мг/л, в январе 2017 года — 0,023 мг/л, в феврале — 0,014 мг/л, в марте — 0,020 мг/л. Это в пять раз меньше норм согласно СанПиНу.