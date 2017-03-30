МВФ 3 апреля рассмотрит вопрос предоставления Украине транша в $1 млрд

Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше, сообщает пресс-служба Фонда.

«Рассмотрение Советом исполнительных директоров МВФ третьего пересмотра программы Украины в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) — вместе с результатами консультаций 2016 г. по Статье IV Соглашений МВФ — запланировано на 3 апреля 2017 г. Завершение третьего просмотра сделает возможным транш объемом около 1 млрд долларов США», — заявил Ваше.

Отметим, что украинского вопроса не было в повестке дня работы МВФ до 7 апреля. Вопрос о выделении Украине транша по программе расширенного финансирования на 1 млрд долл. исчез из повестки дня совета директоров МВФ 20 марта. В Минфине сообщили, что это связано с торговой блокадой Донбасса.

Открытая в марте 2015 г. четырехлетняя программа EFF общим объемом около 17,11 млрд долл. с первым траншем в 5 млрд долл. предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 г. еще трех траншей по 1,63 млрд долл. и уменьшение квартальных траншей в 2016—2018 гг. до 0,61 млрд долл.