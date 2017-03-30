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10:02 (мск), источник: Ежедневник.by

Кобяков и Медведев обсудят проблемы с газом и нефтью

Встреча премьер-министров России и Беларуси Дмитрия Медведева и Андрея Кобякова состоится в четверг, 30 марта, в Москве, сообщила пресс-служба правительства России.

Источник: Ежедневник.by

«Планируется обсудить состояние и перспективы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в нефтегазовой, промышленной и сельскохозяйственной сферах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «стороны рассмотрят реализацию крупнейшего двустороннего инвестиционного проекта — строительства Белорусской АЭС в городе Островец Гродненской области».

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Как подчеркивают в российском правительстве, Беларусь является важнейшим партнером России.

В принятой в ноябре 2016 года новой редакции Концепции внешней политики РФ декларируется стремление России расширять стратегическое партнерство с Беларусью в рамках Союзного государства «в целях развития интеграционных процессов во всех сферах». Ведется последовательная работа по реализации положений принятого 15 декабря 2015 года Совместного заявления президентов России и Беларуси, говорится в сообщении.

В 2016 году Медведев и Кобяков встречались 10 раз. Наряду с этим состоялись три встречи Дмитрия Медведева и президента Беларуси Александра Лукашенко. 7 марта 2017 года Медведев и Кобяков общались в Бишкеке в рамках Евразийского межправительственного совета, пишет «Интерфакс-Запад».

12 мая 2016 года в Могилеве прошло заседание союзного Совета министров, в ходе которого детально рассмотрен весь комплекс актуальных вопросов сотрудничества в торгово-экономической сфере. Регулярно осуществляются контакты вице-премьеров Аркадия Дворковича и Владимира Семашко. На июнь 2017 года запланировано проведение в Москве IV Форума регионов России и Беларуси, посвященного сотрудничеству в сфере высоких технологий.

В правительстве РФ также подчеркивают, что Россия — ведущий торговый партнер Беларуси. Ее доля в товарообороте Беларуси со всеми странами мира стабильно составляет порядка 51,2%. Беларусь занимает первое место по объемам товарооборота России со странами СНГ и четвертое — среди всех российских торговых партнеров. Доля Беларуси в товарообороте России — 5,8%.

Объем двустороннего товарооборота в 2016 году составил 26,1 млрд долларов, что на 5,2% меньше показателя за 2015 год. Экспорт из России составил 15,3 млрд долларов (сокращение на 10,8%), импорт из Беларуси в Россию — 10,8 млрд долларов (увеличение на 4%). Сальдо внешней торговли сложилось положительным для России и составило 4,47 млрд долларов.

В январе 2017 года товарооборот составил около 2,15 млрд долларов (экспорт — 1,3 млрд долларов, импорт — 835,9 млн долларов), что на 43,7% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Россия — главный инвестор в белорусскую экономику. В 2016 году объем инвестиций из России в Беларусь составил 4,4 млрд долларов (из них 3,5 млрд долларов — прямые), белорусских в Россию составил 2,18 млрд долларов. Крупнейший инвестиционный проект — строительство «Росатомом» в городе Островец Гродненской области первой белорусской АЭС мощностью 2400 МВт (объем капиталовложений — 10 млрд долларов).

В республике насчитывается более 2,4 тыс. предприятий с участием российского капитала. На территории России функционируют порядка 70 сборочных производств белорусской техники.

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