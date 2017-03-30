Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
Принц Ирака предложил купить за 300 000 долларов Надежду Савченко
"Почему нужно отмалчиваться": Миронов раскритиковал Медведева
Сколько будут стоить роды Анны Седоковой, Аллы Довлатовой и Натали
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Сколько будут стоить роды Анны Седоковой, Аллы Довлатовой и Натали
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Пропало 64 украинских танка: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
Вера Брежнева отдыхает в Дубае со своей семьей (фото)
Убийцу Вороненкова похоронили, как в фашистской Германии – СМИ
Обстреляно консульство Польши: реакция Порошенко
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
9В мире зацвела сакура
8Пустыня в цвету
12Ливни затопили Перу
9Индуистский Новый год
10:53 (мск), источник: AmurMedia.ru

«Счетчиковый» бум захватил Хабаровск

Ажиотаж распространился не только на установку индивидуальных приборов учета, но и на общедомовые счетчики.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 30 марта, AmurMedia.

В Хабаровске продолжается «счетчиковый» бум. Если в прошлом году в прошлом году управляющие компании дальневосточной столицы отмечали в городе почти троекратно возросший спрос на установку индивидуальных приборов учета воды, газа и электроэнергии, то теперь ажиотаж распространился и на общедомовые счетчики, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города.

Собственники жилья голосуют за их приобретение за счет средств текущего и капитального ремонта домов, ведь наличие такого прибора позволит жильцам платить не по нормативу, а за фактическое потребление электричества, горячей и холодной воды. Вместе с установкой общедомовой счетчик обходится не так уж и дорого для многоквартирной «высотки» — в среднем в 150 тысяч рублей, экономия же по коммунальным платежам для жильцов после введения прибора в строй составит порядка 10%. В связи с этим жилищники поселка имени Горького, например, приняли уже пачку заявок от рачительных хабаровчан.

«До конца текущего года мы установим общедомовые приборы учета в 20 жилых многоэтажках поселка — охватим около 80% домов. Есть и еще желающие, но их очередь придет уже в следующем году», — прокомментировал ситуацию директор местной управляющей компании Алексей Болванович.

В хабаровской мэрии также отмечают рост количества единиц и темпов установки не только индивидуальных, но и общедомовых счетчиков. Как сообщил начальник отдела управления энергообеспечения, топлива и инженерных коммуникаций городской администрации Андрей Ванюков, уровень оснащенности приборами учета электроэнергии квартир и домов хабаровчан составляет порядка 96%. Индивидуальными счетчиками горячей и холодной воды оснащены 60% квартир города.

«Что касается тепловой энергии, к системе централизованного отопления в городе подключены около 3,5 тысячи многоквартирных домов. Из них 42% (850 строений) — обладатели общедомовых счетчиков. Учитывая, что по техническим причинам некоторые дома не подлежат обязательному оснащению такими приборами учета, осталось установить их в 1200 домах. Аналогичная ситуация по холодной воде: к этому виду водоснабжения подключены 3663 дома. Из них 650 не имеют технической возможности установить общедомовый счетчик, а в 1577 домах такие приборы уже подключены и работают (в 52% от тех зданий, где установка возможна). Общедомовыми счетчиками горячей воды также оснащено порядка 58% хабаровских многоэтажек», — рассказал он и подчеркнул, что установка этих приборов учета позволит хабаровчанам ощутимо сократить расходы на общедомовые нужды.

Обзавестись ими горожанам финансово помогает и региональный оператор. Мероприятия по установке общедомовых счетчиков можно включать в планы капитальных ремонтов домов и получить рассрочку по оплате на несколько лет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Зампред правительства Хабаровского края: молодежь - сила, призванная защищать свою страну
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
Генпрокуратура РФ предложила проверять расходы бывших чиновников
Опрос: россияне хотят видеть своих детей врачами и военными
СМИ узнали детали российского расследования убийства Вороненкова
Курс доллара к рублю обновил минимум года
У аэропорта Домодедово пожарная машина сбила группу пешеходов
Глава Amazon стал вторым в списке самых богатых людей мира
Спорт
Питерский СКА вышел в финал Кубка Гагарина СКА в плей-офф катит как танк: 12 побед при одном поражении. В финале с Питером сыграет, видимо, «Магнитка»
Авто
Toyota готовит новый внедорожник Американский офис японской марки опубликовал первую фотографию некоего автомобиля, который носит название FT-4X
Hi-Tech
Россиянина осудили за покупку часов в интернете Проводите много времени на китайских сайтах электроники? Это может быть опасно. Случай, произошедший в Кемерово, тому подтверждение
Кино
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника» Лента Кончаловского «Рай» была удостоена сразу нескольких статуэток российской кинопремии
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Застройщики начали массово выплачивать неустойку дольщикам
Каждому пятому застройщику в стране грозит банкротство
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь