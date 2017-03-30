«Счетчиковый» бум захватил Хабаровск

Хабаровск, 30 марта, AmurMedia.

В Хабаровске продолжается «счетчиковый» бум. Если в прошлом году в прошлом году управляющие компании дальневосточной столицы отмечали в городе почти троекратно возросший спрос на установку индивидуальных приборов учета воды, газа и электроэнергии, то теперь ажиотаж распространился и на общедомовые счетчики, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города.

Собственники жилья голосуют за их приобретение за счет средств текущего и капитального ремонта домов, ведь наличие такого прибора позволит жильцам платить не по нормативу, а за фактическое потребление электричества, горячей и холодной воды. Вместе с установкой общедомовой счетчик обходится не так уж и дорого для многоквартирной «высотки» — в среднем в 150 тысяч рублей, экономия же по коммунальным платежам для жильцов после введения прибора в строй составит порядка 10%. В связи с этим жилищники поселка имени Горького, например, приняли уже пачку заявок от рачительных хабаровчан.

«До конца текущего года мы установим общедомовые приборы учета в 20 жилых многоэтажках поселка — охватим около 80% домов. Есть и еще желающие, но их очередь придет уже в следующем году», — прокомментировал ситуацию директор местной управляющей компании Алексей Болванович.

В хабаровской мэрии также отмечают рост количества единиц и темпов установки не только индивидуальных, но и общедомовых счетчиков. Как сообщил начальник отдела управления энергообеспечения, топлива и инженерных коммуникаций городской администрации Андрей Ванюков, уровень оснащенности приборами учета электроэнергии квартир и домов хабаровчан составляет порядка 96%. Индивидуальными счетчиками горячей и холодной воды оснащены 60% квартир города.

«Что касается тепловой энергии, к системе централизованного отопления в городе подключены около 3,5 тысячи многоквартирных домов. Из них 42% (850 строений) — обладатели общедомовых счетчиков. Учитывая, что по техническим причинам некоторые дома не подлежат обязательному оснащению такими приборами учета, осталось установить их в 1200 домах. Аналогичная ситуация по холодной воде: к этому виду водоснабжения подключены 3663 дома. Из них 650 не имеют технической возможности установить общедомовый счетчик, а в 1577 домах такие приборы уже подключены и работают (в 52% от тех зданий, где установка возможна). Общедомовыми счетчиками горячей воды также оснащено порядка 58% хабаровских многоэтажек», — рассказал он и подчеркнул, что установка этих приборов учета позволит хабаровчанам ощутимо сократить расходы на общедомовые нужды.

Обзавестись ими горожанам финансово помогает и региональный оператор. Мероприятия по установке общедомовых счетчиков можно включать в планы капитальных ремонтов домов и получить рассрочку по оплате на несколько лет.