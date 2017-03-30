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10:28 (мск), источник: Nakanune.ru

Бюджет Екатеринбурга лишится 15 миллионов рублей

Бюджет Екатеринбурга недоберет свыше 15 млн руб. Глава администрации города Александр Якоб утвердил новые ставки на участки в муниципальной собственности.

Как сообщили Накануне.RU в администрации города, власти Екатеринбурга пошли навстречу сетевым организациям и приравняли ставки арендной платы под линейными объектами электро-, тепло- и водоснабжения, а также связи к ставкам, установленным на федеральном уровне. Александр Якоб подписал соответствующее постановление, которым утвердил новые ставки аренды за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности.

В частности, для участков, занятых линиями связи, ставка уменьшилась с 3,2% от кадастровой стоимости земли до 1,4%. Для объектов тепло- и водоснабжения, а также водоотведения и очистки сточных вод ее размер снизился с 1,7% до 0,7%. Владельцы объектов энергетики, кроме генерирующих мощностей, будут платить не 1,7%, как раньше, а 1,5%. Но снижение не должно превысить сумму в 7,35 руб. за квадратный метр площади. Бремя арендаторов земельных участков под тепловыми станциями и обслуживающими их объектами снизится с 1,7% до 1,6%, с оговоркой, что сумма снижения не должна превышать 2,4 руб. за квадратный метр.

Как уточнили в мэрии, несмотря на то, что бюджет города недоберет свыше 15 млн руб., руководители Екатеринбурга предприняли этот шаг, понимая социальную значимость линейных снабжающих объектов.

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