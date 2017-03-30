В Крыму собираются запретить строительство жилья вблизи моря

«Говорю открытым текстом — жилья в прибрежных зонах не будет нигде. Закрыта тема. Рекреация — пожалуйста. Гостиницы, объекты, которые платят налоги, — пожалуйста. Никакого жилого фонда», — пояснил глава республики.

Помимо этого, Аксенов дал распоряжение пересчитать ставку аренды земли для объектов, которые расположены в приморских населенных пунктах.

«Я дал команду пересчитать ставку по аренде земли для всех этих каланчей, которые понастроили на голове друг у друга, при которых ни город, ни республика не получили никаких налогов. Мы сейчас посчитаем. То же самое будет для всех, кто самозахватами набережные позанимал», — заключил глава Крыма.

Глава Крыма заявил, что арендную плату на эти земли власти поставят «миллион (например) рублей за квадратный метр». Он считает, что это сразу приведет в чувство хозяев.