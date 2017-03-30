Крупнейший в мире самолет-амфибию AG600 протестируют в Китае
Китай назначил первый испытательный полет крупнейшего в мире
Китай назначил первый испытательный полет крупнейшего в мире
Первое испытание проведут над землей, а затем, во второй половине 2017 года,
Как подчеркнул Ван Чжэнлун, в конце марта разработчики приступят к 20-дневным испытаниям на резонанс. В зависимости от их результатов, а также от степени подготовленности пилотов, будет определена точная дата первого испытательного полета AG600.