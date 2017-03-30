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12:49 (мск), источник: m24.ru

Крупнейший в мире самолет-амфибию AG600 протестируют в Китае‍

Китай назначил первый испытательный полет крупнейшего в мире самолета-амфибии AG600 на май 2017 года, передает ТАСС со ссылкой на Международное радио Китая.

Источник: AP 2017

Первое испытание проведут над землей, а затем, во второй половине 2017 года, самолет-амфибию протестируют над поверхностью воды. По словам заместителя главного конструктора Ван Чжэнлуна, важнейшие бортовые системы: электроснабжения, управления и гидравлики, — уже прошли предварительную проверку.

Как подчеркнул Ван Чжэнлун, в конце марта разработчики приступят к 20-дневным испытаниям на резонанс. В зависимости от их результатов, а также от степени подготовленности пилотов, будет определена точная дата первого испытательного полета AG600.

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