Крупнейший в мире самолет-амфибию AG600 протестируют в Китае‍

Первое испытание проведут над землей, а затем, во второй половине 2017 года, самолет-амфибию протестируют над поверхностью воды. По словам заместителя главного конструктора Ван Чжэнлуна, важнейшие бортовые системы: электроснабжения, управления и гидравлики, — уже прошли предварительную проверку.

Как подчеркнул Ван Чжэнлун, в конце марта разработчики приступят к 20-дневным испытаниям на резонанс. В зависимости от их результатов, а также от степени подготовленности пилотов, будет определена точная дата первого испытательного полета AG600.