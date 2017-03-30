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11:37 (мск), источник: Ведомости

РБК оценил траты Москвы на благоустройство Садового и Бульварного колец в 25,5 млрд рублей за два года

По подсчетам РБК, в 2017 г. Москва потратит на благоустройство Садового и Бульварного колец на треть больше, чем в прошлом — 15,3 млрд руб., за два года в обе магистрали планируется вложить 25,5 млрд руб.

Источник: Агентство «Москва»

Среди запланированных закупок портал обнаружил скамейки по 55 272 руб. и сосны, которые, по оценке РБК, оплачиваются почти в два раза дороже рыночной цены. Из документации по госзакупкам следует, 3 млрд руб., в интернет-магазинах ее можно заказать за 20 000−30 000 руб.

Из документов к тендерам на портале госзакупок следует, что город заплатит за благоустройство «Садового кольца» по программе «Моя улица» в этом году не менее 11,7 млрд руб.

Из этой суммы более 1,2 млрд руб. пойдут на расширение тротуаров и мощение их гранитом. Еще 1,3 млрд руб. может быть потрачено на озеленение Садового кольца. Для освещения магистрали город готов закупить более 200 прожекторов Focal по 2687 руб. за штуку, 3 млрд руб., отмечает РБК.

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В прошлом году на благоустройство участка Садового кольца от Арбата до Долгоруковской улицы потратили более 5,3 млрд руб. Подрядчики работ на 2017 г. еще не определены.

На благоустройство нечетной стороны Бульварного кольца в 2017 г. Москва потратит 3,6 млрд руб. Работы проведет ООО «Спецстрой», который и в прошлом году выиграл контракт на 4,8 млрд руб. на благоустройство четной стороны бульваров, напоминает РБК. На бульварах в этом году будут высажены 14 деревьев, 977 кустов и цветников, установлены 17 гранитных вазонов, 86 скамеек и 110 урн, заменена часть дорожного и тротуарного покрытия и бортовой камень.

Власти объявляли о планах благоустроить в этом году 12 столичных набережных общей протяженностью 40 км. По шести из ним конкурсы уже объявлены, город готов потратить на них 2,7 млрд руб. Еще по шести набережным, в том числе Котельнической и Болотной, объявлены тендеры на проектирование, отмечает РБК. В частности, конкурс на благоустройство Кремлевской набережной и прилегающих улиц закрытый, потенциальные участники должны предоставить копию лицензии ФСБ на проведение работ, связанных с использованием сведений, представляющих гостайну. РБК известно, что в рамках проекта подрядчик должен будет благоустроить Кремлевскую набережной от Большого Каменного моста до Васильевского спуска, Старую и Новую площади, Охотный Ряд, Моховую и другие улицы. Стоимость работ может составить 857,8 млн руб.

На разработку благоустройства Москворецкой набережной и объектов, прилегающих к будущему парку «Зарядье»: Варварки, Большого Москворецкого моста, Китайгородского проезда, Москва потратит более 79,3 млрд руб., сообщает РБК. Конкурс выиграло ООО «Архитектурно-строительная компания «Доминанте», которая была победителем по конкурсам на проекты реставрации музея-квартиры Михаила Булгакова и подсветки участка МЦК. При разработке проекта подрядчик должен опираться на работы КБ «Стрелка», известно РБК.

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