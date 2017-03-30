Курс доллара к рублю обновил минимум года

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.04 мск четверга снижался на 21 копейку — до 56,4 рубля, курс евро — на 29 копеек, до 60,63 рубля, следует из данных Московской биржи.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent дорожал на 0,19% — до 52,64 доллара за баррель.