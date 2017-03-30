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10:53 (мск), источник: РИА Новости

Курс доллара к рублю обновил минимум года

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости/Прайм. Рубль продолжает укрепляться на фоне роста цен на нефть. Доллар на открытии торгов в четверг обновил минимум 2017 года, упав ниже 56,55 рубля.

Источник: Reuters

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.04 мск четверга снижался на 21 копейку — до 56,4 рубля, курс евро — на 29 копеек, до 60,63 рубля, следует из данных Московской биржи.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent дорожал на 0,19% — до 52,64 доллара за баррель.

Комментарии
1
эльшат мехтиев
Стабилизец...
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