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10:38 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Площадь аэропорта «Толмачево» вырастет вдвое после реконструкции

Инвестиции в первый этап ремонта новосибирского аэропорта выросли на 600 млн рублей, рассказал гендиректор воздушной гавани.

Площадь аэропорта «Толмачево» вырастет вдвое после реконструкции, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора воздушной гавани Евгения Янкилевича.

«Жизнь вносит свои коррективы. Рост пассажиропотока, программа развития региональных перевозок привели нас к некой корректировке. Поэтому принято решение акционерами провести более значительные работы. Мы планируем строительно-монтажные работы стоимостью 1,8 млрд рублей», — заявил Янкилевич.

Первая очередь реконструкции подразумевает расширение терминала внутренних рейсов на 12 тысяч квадратных метров, окончательное объединение двух терминалов. После его завершения общая площадь «Толмачево» составит 65 тысяч квадратных метров, что позволит обслуживать до 6 млн пассажиров в год.

При последующих этапах реконструкции площадь аэропорта вырастет до 95 тысяч квадратных метров.

Напомним, в 2016 году пассажиропоток «Толмачёво» превысил 4 млн пассажиров. В январе 2017 года аэропорт обслужил 321 043 пассажира, что на 30% выше аналогичного показателя 2016 года.

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