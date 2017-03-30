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10:55 (мск), источник: NewsKo

Пермской художественной галерее нашли новую площадку

Здание будет построено на площадке ДК «Телта».

Как стало известно «Новому компаньону», городские власти определились с площадкой для Пермской художественной галереи. Галерея разместится на площадке ДК «Телта», где есть необходимое пространство для строительства нового здания.

Президент Пермской государственной художественной галереи Надежда Беляева на общественном обсуждении вопроса о переезде галереи в новое здание напомнила о том, что именно на это место был рассчитан архитектурный конкурс в 2007 году. Сейчас появилась идея туда вернуться.

Напомним, ранее врио губернатора Пермского края Максим Решетников уже заявлял о том, что будет принято промежуточное решение по Пермской художественной галерее, так как коллекция уже больше не может храниться в Кафедральном соборе. Поэтому для переезда рассматривается несколько новых площадок.

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