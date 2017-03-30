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10:35 (мск), источник: Калининград.Ru

Аэропорт «Храброво» возобновил работу в штатном режиме

Утром в четверг, 30 марта, «Храброво» возобновил работу в штатном режиме.

Источник: Калининград.Ru

Ограничений на приём и отправку воздушных судов нет. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе аэропорта.

По состоянию на 8:30 прибыли отменённые 29 марта три рейса Москва — Калининград. Один из них — борт «России» — прилетел с запасного аэропорта «Пулково».

Вечером в среду, 29 марта, из-за неблагоприятных погодных условий аэропорт «Храброво» прекратил принимать и отправлять самолёты. В общей сложности были перенесены шесть рейсов.

Информация о задержанных бортах обновляется на онлайн-табло аэропорта на официальном сайте. Узнать о вылетах также можно в справочной «Храброво» по телефонам 8 (4012)610−610 и 8 (4012)300−300.

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