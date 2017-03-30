Аэропорт «Храброво» возобновил работу в штатном режиме

Ограничений на приём и отправку воздушных судов нет. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе аэропорта.

По состоянию на 8:30 прибыли отменённые 29 марта три рейса Москва — Калининград. Один из них — борт «России» — прилетел с запасного аэропорта «Пулково».

Вечером в среду, 29 марта, из-за неблагоприятных погодных условий аэропорт «Храброво» прекратил принимать и отправлять самолёты. В общей сложности были перенесены шесть рейсов.