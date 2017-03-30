Аэропорт «Храброво» возобновил работу в штатном режиме
Утром в четверг, 30 марта, «Храброво» возобновил работу в штатном режиме.
Утром в четверг, 30 марта, «Храброво» возобновил работу в штатном режиме.
Ограничений на приём и отправку воздушных судов нет. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
По состоянию на 8:30 прибыли отменённые 29 марта три рейса Москва — Калининград. Один из них — борт «России» — прилетел с запасного аэропорта «Пулково».
Вечером в среду, 29 марта,
Информация о задержанных бортах обновляется на