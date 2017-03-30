В Актобе построят образцовый городок, аналогов которому нет в РК — Сапарбаев

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев проинформировал Бакытжана Сагинтаева о том, что по области в очереди на получение земельных участков под ИЖС состоят более 130 тысяч человек, в связи с чем одним из приоритетных направлений для региона является развитие индивидуального жилищного строительства. С целью упорядочения количества заявителей в Актюбинской области создана единая электронная база, в результате чего из списка очередников выведены более 5 тысяч человек, заявления которых дублируются, которые выехали или умерли.

В первую очередь в рамках данной программы будет продолжено строительство ИЖС населением за счет собственных средств на выделяемых земельных участках, обеспеченных инженерной инфраструктурой. Ежегодно по области планируется выделять порядка 15 тысяч участков, что позволит в ближайшие годы планомерно снизить очередность на получение земельных участков. Также в рамках реализации пилотного проекта планируется осуществить строительство быстровозводимых малоэтажных кредитных жилых домов (по технологии ДСК, в кирпичном исполнении, газоблоки и так далее) в жилом массиве «Нур Актобе» в Актобе.

В жилом массиве имеются несколько микрорайонов общей площадью порядка 151 гектар с разработанными ПДП, где планируется реализовать первый этап пилотного проекта. На первом этапе планируется построить 423 малоэтажных индивидуальных кредитных жилых дома в жилом массиве «Нур Актобе».

В настоящее время строительство жилых домов уже начато. Стоимость одного квадратного метра жилья не будет превышать 120 тысяч тенге. Вместе с тем в 2018—2020 годах планируется осуществить строительство второго этапа в вышеназванном жилом массиве, где будет построено 1819 малоэтажных индивидуальных кредитных жилых домов на земельных участках общей площадью 380 гектаров. В целом все эти меры будут способствовать формированию среди населения новых подходов к ИЖС и позволят обеспечить 100-процентную загрузку предприятий строительной индустрии, домостроительного комбината и занятость населения.

С учетом большого количества очередников на землю и вкладчиков ЖССБК, ставится задача синхронизации очередников на получение земельного участка и жилья путем конкурсного отбора через ЖССБК. Также в рамках программы в 2017—2018 годах будет осуществлено строительство 60 трехэтажных кредитных жилых домов типа «Таунхаус» в жилом массиве «Нур Актобе», что позволит обеспечить благоустроенным жильем более 2500 семей области.