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11:33 (мск), источник: Интерфакс

Реставрацию Шуховской башни запланировали на 2018 год

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU — Реставрация Шуховской телебашни может начаться в следующем году, сообщил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Источник: РИА "Новости"
В прошлом году были завершены противоаварийные работы на Шуховской башне и, сегодня, ее состоянию ничего не угрожает. Сейчас, с учетом проведенных работ, ведется корректировка проекта реставрации. После этого, в следующем году, мы планируем начать саму реставрацию.
Алексей Емельянов
Руководитель департамента культурного наследия Москвы

Он напомнил, что в ходе противоаварийных работ внутри башни был собран так называемый «силовой каркас», который поддерживает ярусы башни.

Глава департамента также рассказал, что сейчас рассматриваются разные варианты дальнейшего использования башни. «Один из вариантов — передать башню Политехническому музею для открытия дополнительного филиала», — рассказал Емельянов.

Телебашня названа в честь ее создателя, русского инженера и архитектора Владимира Шухова. Строительство велось с 1919 по 1922 год. На момент постройки башня стала самой высокой в России — 160 метров. Радиовещание с Шуховской башни началось с марта 1922 года и продлилось до 1967 года.

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