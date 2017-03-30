Реставрацию Шуховской башни запланировали на 2018 год

В прошлом году были завершены противоаварийные работы на Шуховской башне и, сегодня, ее состоянию ничего не угрожает. Сейчас, с учетом проведенных работ, ведется корректировка проекта реставрации. После этого, в следующем году, мы планируем начать саму реставрацию.

Он напомнил, что в ходе противоаварийных работ внутри башни был собран так называемый «силовой каркас», который поддерживает ярусы башни.

Глава департамента также рассказал, что сейчас рассматриваются разные варианты дальнейшего использования башни. «Один из вариантов — передать башню Политехническому музею для открытия дополнительного филиала», — рассказал Емельянов.

Телебашня названа в честь ее создателя, русского инженера и архитектора Владимира Шухова. Строительство велось с 1919 по 1922 год. На момент постройки башня стала самой высокой в России — 160 метров. Радиовещание с Шуховской башни началось с марта 1922 года и продлилось до 1967 года.