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12:47 (мск), источник: Новости Перми

Часть Мотовилихи на сутки останется без воды

Плановое отключение коснется нескольких частных секторов и более десяти улиц Перми. Остановка подачи воды запланирована на 1 апреля.

По информации ООО «Новогор-Прикамье», с 10:00 1 апреля до 10:00 2 апреля будут проведены плановые ремонтные работы на Красногвардейской, 27 и Восстания, 121. По этой причине без воды останутся следующие участки:

— ул. Сельскохозяйственная, 25;.

— ул. Борчаниновская, 28;.

— ул. Алексеевская, 51 (ЦТП), ч/сектор ул. Алексеевская 48−112;.

— ул. Зенкова, 4, 4а, 8, 6;.

— ул. Восстания, 8, 10 (школа), 11, 11а (ЦТП) 13, 12, 14, 14а, 71;.

— ул. Постаногова, 3, 4 (д/сад), 1, 1а (школа), 7, 7а (ЦТП);.

— ул. Красногвардейская, 4, 5, 7, 7/1, 7/2, 56, 53, ч/сектор 49−58;.

— ул. Лузенина, 12, ч/сектор ул. Лузенина 4−48;.

— ул. Пролетарская, 103, 116, 49, 51, 55;.

— ул. Свободы, 13, 15, 15а (ЦТП), 21, 21а, ч/сектор 4−55;.

— ул. Республиканская, 12;.

— ч/сектор ул. Лбова 1−50;.

— ул. Кузнецова, 31−35;.

— ул. Нагорная, 5−58;.

— ч/с Висим (Сельскохозяйственная, Алексеевская, Пролетарская, Восстания, Республиканская, Партизанская, Борчаниновская, Губахинская, Постаногова, Лбова, Лузенина, Володарского, Урицкого, Пигасовская);.

— ч/с Висим2 (Егоршинская, 1-ый Сухоложский пр., 1-ый Сухоложский пр., Сухоложская, Артинская, Еланская, Нагорная);.

— ч/с м/р Запруд (ул. Стольникова, Гарцовская, Февральская, Лядовская, Копылова, Народная, Фокинская, П. Морозова, К. Либкнехта, Р. Люксембург, Пугачевская, Марата, Поваренный лог, Валайская, Кувинская);.

— м/р Запруд (ул. Колыбалова.24, 26, 28, ЖК «Вишневый», ул. Лядовская.125, 127, 127а).

Пониженное давление:

— ул. Лядовская, 87−123, 94а-106;.

— ул. Гарцовская, 46−64;.

— ул. Колыбалова, 16, 18, 20, 22, 30, 44;.

— ч/с Висим (Восстания, Зенкова, М. Висимская, Висимская, Клыкова, Республиканская, ул. Кр. Площадь, 1, ул. Висимская, 4, 4а).

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