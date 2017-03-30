Перед Родительским днём в Омске отремонтируют дороги, ведущие к кладбищам

Администрация Омска сообщила, что перед Днём поминовения приведёт в порядок муниципальные кладбища.

До 25 апреля на территориях кладбищ сделают уборку. Отремонтируют дороги, ведущие к местам захоронения. Обустроят разворотные площадки для общественного транспорта и места для парковки личных автомобилей. На кладбищах установят временные биотуалеты.

За безопасностью родственников усопших будут следить сотрудники скорой помощи, полицейские и народные дружинники.