Перед Родительским днём в Омске отремонтируют дороги, ведущие к кладбищам
Мэрия рассказала, как готовится ко Дню поминовения усопших, который в этом году выпадает на 25 апреля.
Мэрия рассказала, как готовится ко Дню поминовения усопших, который в этом году выпадает на 25 апреля.
Администрация Омска сообщила, что перед Днём поминовения приведёт в порядок муниципальные кладбища.
До 25 апреля на территориях кладбищ сделают уборку. Отремонтируют дороги, ведущие к местам захоронения. Обустроят разворотные площадки для общественного транспорта и места для парковки личных автомобилей. На кладбищах установят временные биотуалеты.
За безопасностью родственников усопших будут следить сотрудники скорой помощи, полицейские и народные дружинники.