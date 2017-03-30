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12:12 (мск), источник: ИА Башинформ

В пяти районах Уфы на следующей неделе отключат воду — «Уфаводоканал»

УФА, 30 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» сообщило об отключении горячей и холодной воды на следующей неделе.

Источник: Башинформ

4 апреля запланировано пять отключений воды.

Так, 4 апреля в Кировском районе с 10 до 17 часов холодная вода будет отключена по следующим адресам:

ул. Белорусская, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 24 В, 30, 32, 33, 17, 19, 21, 23а, 23б, 25а, 29; ул. Выборгская, 26, 28, 30, 27, 29, 36; ул. Караидельская, 48.

В Калининском районе, с 10 до 20 часов не будет холодной воды на ул. Б. Хмельницкого, 49/1, 55/1; ул. Вологодская, 32, 32/1, 34, 38, 38 к.1; ул. Кольцевая, 170/1, 170/2, 180; ул. Черниковская, 75/2, 75/3, 79/3;.

В Октябрьском районе с 10 до 18 часов горячей и холодной воды не будет на ул. М. Рыльского, 2, 2/1, 8, 12; ул. Ю. Гагарина, 31/2, 33.

В этом же районе, с 10 до 18 часов без холодной воды останутся те, кто проживает на ул. Бикбая, 36, 36/1, 38, 38/1, 40, 42; ул. Ю. Гагарина, 26, 26/2, 28, 30, 32.

В Советском районе 4 апреля, с 10.30 до 18.30 отключат холодную воду на Ибрагимова, 21/1.

5 апреля, с 10.30 до 20.30 не будет горячей и холодной воды в Советском районе Уфы по следующим адресам:

ул. Достоевского, 89а, 97, 97/1, 99, 99а, 101, 103, 105; ул. Пархоменко, 93, 104/1; ул. Цюрупы, 86, 98, 100/1, 100/102.

6 апреля в Орджоникидзевском районе, с 10 до 21 часа будет отключена горячая и холодная вода на ул. Пекинская, 20, 20а, 22, 22а, 24, 24а, 24/1, 26, 29, 31, 33, 35, 37; ул. Кольцевая, 155а, 157а, 159а; ул. Ломоносова, 26, 26а, 28, 28а.

8 апреля в Советском районе, с 10 до 18 часов холодное водоснабжение будет недоступно на ул. С. Халтурина, 3, 28; ул. Бабушкина, 1.

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