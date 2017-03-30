Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
Принц Ирака предложил купить за 300 000 долларов Надежду Савченко
Близкий к Кремлю источник: поездка Путина с Медведевым - сигнал
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Российскую военную технику сожгут – СМИ
Пропало 64 украинских танка: заявление ОБСЕ
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
"Было много боли и предательств": признание Ляйсан Утяшевой
СМИ: Сестра Фриске показала милые фото с Платоном
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
10Европейские деревья года
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
1195-летие Ирины Антоновой
12:26 (мск), источник: ИА Татар-информ

У Елабуги появится дополнительный мост через Каму и межмодальный логистический центр

(Казань, 30 марта, «Татар-информ»). В рамках программы моногородов Елабуга намерена защитить проект строительства межмодального логистического центра и дополнительного моста через Каму. Об этом 29 марта на Совете Елабужского района заявил его глава Геннадий Емельянов, сообщает «Новая Кама».

По словам главы Елабужского района, для строительства универсального транспортного узла, объединяющего сразу несколько видов транспорта, уже сейчас есть все предпосылки, а в скором времени это перерастет в необходимость.

Геннадий Емельянов напомнил, что сейчас основная нагрузка по перевозке коммерческих грузов приходится на автотранспорт и железную дорогу. При этом водный путь остается почти невостребованным.

«Вместе с тем в дорожной сети в нашем регионе есть слабое место — это плотина Нижнекамской ГЭС. Дорожный переход через Каму был рассчитан на пропуск 14 тыс. автомобилей в сутки, тогда как сейчас здесь уже проезжает более 39 тыс. единиц транспорта. В случае непредвиденного закрытия этого пути существует угроза полномасштабного транспортного коллапса», — констатировал глава района.

Кроме того, ближайшие к Елабуге железнодорожные станции загружены сейчас более чем на 100 процентов, при том что в ОЭЗ «Алабуга» зарегистрированы 55 предприятий, и в ближайшее время их число вырастет до 120. И хотя перевозки сырья и готовой продукции по воде в среднем в 2,5 раза дешевле автоперегонов, водный транспорт остается невостребованным.

Решением проблемы, по словам Геннадия Емельянова, могут стать межмодальный логистический центр и сопутствующий проекту дополнительный мост через Каму. Это позволит существенно удешевить себестоимость производства и на многие годы вперед разгрузит транспортные сети.

Проект предстоит защитить перед комиссией с участием первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Игоря Шувалова в Москве.

Геннадий Емельянов рекомендовал представителям резидентов ОЭЗ предварительно обсудить градостроительные намерения с руководителями инвестиционных проектов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Депутаты Госдумы РФ от Татарстана прокомментировали изменение тарифов системы «Платон»
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
Генпрокуратура РФ предложила проверять расходы бывших чиновников
Опрос: россияне хотят видеть своих детей врачами и военными
СМИ узнали детали российского расследования убийства Вороненкова
Курс доллара к рублю обновил минимум года
Умер нобелевский лауреат академик Абрикосов
Глава Amazon вышел на 2-е место в списке богатейших людей мира
Спорт
Укрощение Блохи: за что ФИФА так строго наказала Месси Разбираемся, что написал Лионель Месси в своей объяснительной записке в адрес ФИФА и чем может помочь земляку Диего Марадона
Авто
Toyota готовит новый внедорожник Американский офис японской марки опубликовал первую фотографию некоего автомобиля, который носит название FT-4X
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Создатели фильма «Оно» показали жуткого клоуна в первом трейлере Новая версия хоррора по роману Кинга обзавелась первым видео
Недвижимость
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
В Петербурге проложат первую ветку открытого метро
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь