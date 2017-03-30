У Елабуги появится дополнительный мост через Каму и межмодальный логистический центр

По словам главы Елабужского района, для строительства универсального транспортного узла, объединяющего сразу несколько видов транспорта, уже сейчас есть все предпосылки, а в скором времени это перерастет в необходимость.

Геннадий Емельянов напомнил, что сейчас основная нагрузка по перевозке коммерческих грузов приходится на автотранспорт и железную дорогу. При этом водный путь остается почти невостребованным.

«Вместе с тем в дорожной сети в нашем регионе есть слабое место — это плотина Нижнекамской ГЭС. Дорожный переход через Каму был рассчитан на пропуск 14 тыс. автомобилей в сутки, тогда как сейчас здесь уже проезжает более 39 тыс. единиц транспорта. В случае непредвиденного закрытия этого пути существует угроза полномасштабного транспортного коллапса», — констатировал глава района.

Кроме того, ближайшие к Елабуге железнодорожные станции загружены сейчас более чем на 100 процентов, при том что в ОЭЗ «Алабуга» зарегистрированы 55 предприятий, и в ближайшее время их число вырастет до 120. И хотя перевозки сырья и готовой продукции по воде в среднем в 2,5 раза дешевле автоперегонов, водный транспорт остается невостребованным.

Решением проблемы, по словам Геннадия Емельянова, могут стать межмодальный логистический центр и сопутствующий проекту дополнительный мост через Каму. Это позволит существенно удешевить себестоимость производства и на многие годы вперед разгрузит транспортные сети.

Проект предстоит защитить перед комиссией с участием первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Игоря Шувалова в Москве.

Геннадий Емельянов рекомендовал представителям резидентов ОЭЗ предварительно обсудить градостроительные намерения с руководителями инвестиционных проектов.