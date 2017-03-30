Три четверти свердловских миллиардеров делают деньги «из воздуха»

У восьми свердловчан доходы по итогам 2016 года превысили миллиард рублей. Об этом «Уралинформбюро» сообщила замруководителя регионального УФНС России Лидия Исаева.

По ее словам, лишь двое из миллиардеров являются предпринимателями. Остальные занимаются операциями с ценными бумагами и получают дивиденды от иностранных организаций. Налоговики не вправе разглашать подробную информацию о том, где зарегистрированы владельцы миллиардных состояний. «Это в основном областной центр, близкий к нему город и территория на 2/3 севернее Екатеринбурга», — пояснила Лидия Исаева.

Миллионеров среди свердловчан, задекларировавших доход, оказалось 22 тысячи — на тысячу меньше, чем годом ранее. Подавляющее большинство из них зарабатывают до 10 миллионов рублей в год.

Среди 77 граждан, получающих от 100 до 500 миллионов рублей в год, половина оказались нотариусами. К ним в компанию попал один адвокат.

Полтора десятка жителей Свердловской области отчитались о доходах от 500 миллионов до 1 миллиарда рублей.

В цело за 2016 год было подано 402 тысячи налоговых деклараций.