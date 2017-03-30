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12:16 (мск), источник: ИА Татар-информ

Депутаты Госдумы РФ от Татарстана прокомментировали изменение тарифов системы «Платон»

Решение о снижении коэффициента тарифов системы «Платон» было принято на встрече Дмитрия Медведева с автоперевозчиками.

(Казань, 30 марта, «Татар-информ»). В ходе недавней встречи Председателя Правительства России Дмитрия Медведева с представителями малого и среднего предпринимательства в области автоперевозок было принято решение об уменьшении запланированного роста коэффициента тарифов системы «Платон» с 0,82 до 0,51 (с 3,06 руб. за километр до 1,91 руб.). Депутаты Государственной Думы РФ от Татарстана Альфия Когогина и Ирек Зиннуров прокомментировали данное решение, сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия».

«Я полностью поддерживаю внедрение этой системы и принципы, заложенные в ней. Как сказал Дмитрий Анатольевич, необходимо довести ее до ума и отладить все организационные и правовые механизмы и обеспечить правильное правоприменение. С этим согласны и сами дальнобойщики, поскольку это поможет упорядочить их работу», — подчеркнул Ирек Зиннуров.

«Я испытываю чувство удовлетворения от того, что нам удалось выступить эффективным посредником между представителями транспортной отрасли регионов и властью, донести их боль до руководства фракции, а фракция, в свою очередь, смогла убедить Премьер-министра в важности и необходимости принятия этих решений», — отметила Альфия Когогина.

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