Депутаты Госдумы РФ от Татарстана прокомментировали изменение тарифов системы «Платон»

(Казань, 30 марта, «Татар-информ»). В ходе недавней встречи Председателя Правительства России Дмитрия Медведева с представителями малого и среднего предпринимательства в области автоперевозок было принято решение об уменьшении запланированного роста коэффициента тарифов системы «Платон» с 0,82 до 0,51 (с 3,06 руб. за километр до 1,91 руб.). Депутаты Государственной Думы РФ от Татарстана Альфия Когогина и Ирек Зиннуров прокомментировали данное решение, сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия».

«Я полностью поддерживаю внедрение этой системы и принципы, заложенные в ней. Как сказал Дмитрий Анатольевич, необходимо довести ее до ума и отладить все организационные и правовые механизмы и обеспечить правильное правоприменение. С этим согласны и сами дальнобойщики, поскольку это поможет упорядочить их работу», — подчеркнул Ирек Зиннуров.