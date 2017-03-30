Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно
Принц Ирака предложил купить за 300 000 долларов Надежду Савченко
Лавров рассказал о «самой большой ошибке Порошенко»
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Вера Брежнева отдыхает в Дубае со своей семьей (фото)
Как Российская империя продавала Аляску 150 лет назадПочему Александр II уступил "русскую Америку" и что дала нашей стране эта сделка
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Поклонники оценили откровенное платье солистки "ВИА Гры" - СМИ
Российскую военную технику сожгут – СМИ
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
Убийцу Вороненкова похоронили, как в фашистской Германии – СМИ
Загадочный космолет США пробыл на орбите 2 года
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
13Теракт в центре Лондона
1195-летие Ирины Антоновой
14На восток США обрушилась снежная буря
12:15 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов проинспектировал новые дома для переселенцев из зоны строительства моста в Крым

КЕРЧЬ, 30 мар — РИА Новости (Крым). В Керчи началось заселение двух трехэтажных многоквартирных домов на улице Героев Сталинграда. С новосельем керчан поздравил Сергей Аксенов. Глава Республики Крым осмотрел дома, пообщался с жителями и пожелал им счастья и благополучия на новом месте.

«Расселение началось и это, конечно, большое событие, которого все мы ждали. У керчан, которые переезжают в новые дома, начинается новый этап в жизни. Они смогли улучшить жилищные условия, о чем давно мечтали. Искренне желаю, чтобы жизнь здесь была счастливой. Мы будем следить за тем, чтобы все были довольны, чтобы всем на новом месте было тепло, уютно и комфортно», — сказал глава Республики.

Предоставленное по программе расселения жилье — это одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с общей площадью от 28 до 56 квадратных метров. В них выполнена чистовая отделка, установлены окна, входные и межкомнатные двери, сантехника и кухонные плиты, проведено автономное отопление, обустроены балконы. На территории новостроек есть детская игровая площадка и другие объекты, необходимые для комфортного проживания людей. В шаговой доступности расположена автобусная остановка.

Новые дома для переселенцев из зоны строительства моста через Керченский пролив.

«На Цементной Слободке были кран во дворе, туалет на улице. А здесь все есть. Главное, это автономное отопление, вода и удобства. И остановка под боком. Школа, детский сад, магазины — все в доступности. В квартире мы уже с мужем все распланировали практически, где будет зал, кухня, детская и спальная комнаты. Будем постепенно наполнять их новой мебелью», — рассказала владелица одной из квартир Светлана Браун.

«Настроение замечательное! Квартира хорошая. И игровая площадка ребенку нравится. Она яркая, красивая. И песочница есть, и качели. Ну, а радостные дети — это радостные родители. Все хорошо сделали, молодцы! Спасибо огромное, что так все хорошо», — рассказала, в свою очередь, Юлия Валиулина.

Семьи керчан переезжают в благоустроенные квартиры из зданий барачного типа без коммунальных удобств. Это восемь одно- и двухэтажных хозяйственных и казарменных комплексов 50-х годов постройки. Строения попали в санитарно-защитную зону — территорию, утверждённую Роспотребнадзором и ограничивающую воздействие Крымского моста на среду обитания и здоровье человека.

Проработка программы расселения людей с данной территории началась в 2016 году. На ее реализацию были целенаправленно выделены средства. Проект нового комплекса обсуждался с его будущими жителями, после этого началось строительство. Керчане получили возможность с самого начала контролировать ход возведения домов и получать от застройщиков отчеты об этапах и качестве выполняемых работ.

На Цементной Слободке была открыта Общественная приемная, в которой представители администрации Керчи, крымских министерств и ведомств консультировали людей по всем интересующим вопросам. Осенью 2016 года ход реализации программы расселения проконтролировал Общественный совет по строительству Крымского моста. Его участники — ученые, экологи, историки, журналисты, представители бизнеса, спортсмены, деятели культуры и искусства — посетили площадку строительства новых домов, осмотрели расселяемый жилфонд и провели встречу с жителями. Общественный совет следил за развитием данной программы на всех следующих этапах.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Симферополе проходят торжественные мероприятия ко Дню защитника Отечества
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
Генпрокуратура РФ предложила проверять расходы бывших чиновников
Опрос: россияне хотят видеть своих детей врачами и военными
СМИ узнали детали российского расследования убийства Вороненкова
Курс доллара к рублю обновил минимум года
Умер нобелевский лауреат академик Абрикосов
Глава Amazon вышел на 2-е место в списке богатейших людей мира
Спорт
Укрощение Блохи: за что ФИФА так строго наказала Месси Разбираемся, что написал Лионель Месси в своей объяснительной записке в адрес ФИФА и чем может помочь земляку Диего Марадона
Авто
Toyota готовит новый внедорожник Американский офис японской марки опубликовал первую фотографию некоего автомобиля, который носит название FT-4X
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Создатели фильма «Оно» показали жуткого клоуна в первом трейлере Новая версия хоррора по роману Кинга обзавелась первым видео
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Каждому пятому застройщику в стране грозит банкротство
Обычные ипотечные ставки стали ниже льготных
Общественники рассказали об изъятии детей за долги по ЖКХ
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь