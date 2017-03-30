Аксенов проинспектировал новые дома для переселенцев из зоны строительства моста в Крым

«Расселение началось и это, конечно, большое событие, которого все мы ждали. У керчан, которые переезжают в новые дома, начинается новый этап в жизни. Они смогли улучшить жилищные условия, о чем давно мечтали. Искренне желаю, чтобы жизнь здесь была счастливой. Мы будем следить за тем, чтобы все были довольны, чтобы всем на новом месте было тепло, уютно и комфортно», — сказал глава Республики.

Предоставленное по программе расселения жилье — это одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с общей площадью от 28 до 56 квадратных метров. В них выполнена чистовая отделка, установлены окна, входные и межкомнатные двери, сантехника и кухонные плиты, проведено автономное отопление, обустроены балконы. На территории новостроек есть детская игровая площадка и другие объекты, необходимые для комфортного проживания людей. В шаговой доступности расположена автобусная остановка.

Новые дома для переселенцев из зоны строительства моста через Керченский пролив.

«На Цементной Слободке были кран во дворе, туалет на улице. А здесь все есть. Главное, это автономное отопление, вода и удобства. И остановка под боком. Школа, детский сад, магазины — все в доступности. В квартире мы уже с мужем все распланировали практически, где будет зал, кухня, детская и спальная комнаты. Будем постепенно наполнять их новой мебелью», — рассказала владелица одной из квартир Светлана Браун.

«Настроение замечательное! Квартира хорошая. И игровая площадка ребенку нравится. Она яркая, красивая. И песочница есть, и качели. Ну, а радостные дети — это радостные родители. Все хорошо сделали, молодцы! Спасибо огромное, что так все хорошо», — рассказала, в свою очередь, Юлия Валиулина.

Семьи керчан переезжают в благоустроенные квартиры из зданий барачного типа без коммунальных удобств. Это восемь одно- и двухэтажных хозяйственных и казарменных комплексов 50-х годов постройки. Строения попали в санитарно-защитную зону — территорию, утверждённую Роспотребнадзором и ограничивающую воздействие Крымского моста на среду обитания и здоровье человека.

Проработка программы расселения людей с данной территории началась в 2016 году. На ее реализацию были целенаправленно выделены средства. Проект нового комплекса обсуждался с его будущими жителями, после этого началось строительство. Керчане получили возможность с самого начала контролировать ход возведения домов и получать от застройщиков отчеты об этапах и качестве выполняемых работ.

На Цементной Слободке была открыта Общественная приемная, в которой представители администрации Керчи, крымских министерств и ведомств консультировали людей по всем интересующим вопросам. Осенью 2016 года ход реализации программы расселения проконтролировал Общественный совет по строительству Крымского моста. Его участники — ученые, экологи, историки, журналисты, представители бизнеса, спортсмены, деятели культуры и искусства — посетили площадку строительства новых домов, осмотрели расселяемый жилфонд и провели встречу с жителями. Общественный совет следил за развитием данной программы на всех следующих этапах.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.