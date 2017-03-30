В список на благоустройство в 2017 году попали 87 московских улиц

В частности, в текущем году планируется завершить комплексное благоустройство Бульварного кольца: работы пройдут на Гоголевском бульваре, Покровском, Яузском бульварах, на внутренней стороне Никитского, Страстного, Рождественского, Сретенского, Чистопрудного бульваров.

Среди прочего на этих объектах запланировано убрать воздушные кабельные линии под землю, обновить пешеходные зоны, отремонтировать фасады домов, высадить деревья и кустарники, разбить газоны и цветники, установить памятники.

РБК оценил траты Москвы на благоустройство Садового и Бульварного колец в 25,5 млрд рублей за два года

Также завершится благоустройство Садового кольца. Часть Садового между Смоленской площадью и Долгоруковской улицей благоустроили в 2016 году.

Благоустройство коснется также территорий возле станций метро «Академическая», «Баррикадная», «Краснопресненская» и «Сокол»; въездных групп на МКАД на пересечении с Озерной улицей (Мичуринский проспект), с Алтуфьевским и Щелковским шоссе, с Рязанским проспектом и шоссе Энтузиастов.

В список вошли 12 набережных, которые в этом году благоустроят, — это Краснопресненская, Ростовская, Смоленская, Саввинская, Болотная, Котельническая, Гончарная, Пречистенская, Лужнецкая, Москворецкая, Андреевская и Якиманская набережные.

Благоустроят также два оставшихся участка Кремлевского кольца: Новую площадь и Китайгородский проезд, а также Ильинский сквер.