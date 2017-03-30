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12:06 (мск), источник: Интерфакс

В список на благоустройство в 2017 году попали 87 московских улиц

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU — Московские власти в 2017 году в рамках программы «Моя улица» благоустроят 87 улиц, набережных и площадей, сообщается на сайте столичной мэрии в четверг.

Источник: Агентство «Москва»

Среди прочего на этих объектах запланировано убрать воздушные кабельные линии под землю, обновить пешеходные зоны, отремонтировать фасады домов, высадить деревья и кустарники, разбить газоны и цветники, установить памятники.

В частности, в текущем году планируется завершить комплексное благоустройство Бульварного кольца: работы пройдут на Гоголевском бульваре, Покровском, Яузском бульварах, на внутренней стороне Никитского, Страстного, Рождественского, Сретенского, Чистопрудного бульваров.

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Также завершится благоустройство Садового кольца. Часть Садового между Смоленской площадью и Долгоруковской улицей благоустроили в 2016 году.

Благоустройство коснется также территорий возле станций метро «Академическая», «Баррикадная», «Краснопресненская» и «Сокол»; въездных групп на МКАД на пересечении с Озерной улицей (Мичуринский проспект), с Алтуфьевским и Щелковским шоссе, с Рязанским проспектом и шоссе Энтузиастов.

В список вошли 12 набережных, которые в этом году благоустроят, — это Краснопресненская, Ростовская, Смоленская, Саввинская, Болотная, Котельническая, Гончарная, Пречистенская, Лужнецкая, Москворецкая, Андреевская и Якиманская набережные.

Благоустроят также два оставшихся участка Кремлевского кольца: Новую площадь и Китайгородский проезд, а также Ильинский сквер.

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Кроме того, в программу реконструкции на этот год попали Тверская и 1-я Тверская-Ямская улицы от Настасьинского переулка до площади Тверской заставы, сама площадь Тверской заставы, Лубянская площадь, улица Балучуг, Белгородский проезд, Биржевая площадь, видовая дворовая территория на Маросейке, 13, Богоявленский переулок, Болотная улица, Большая Лубянка, Лубянский проезд, Варварка, Волхонка, Житная улица, Каретный Ряд, Китайгородский проезд, 1-й, 3-й и 4-й Голутвинские переулки, улица Ленивка, Лубочный переулок, Мароновский переулок, Москворецкая улица, Нижняя Краснохолмская, Петровка, Пречистенка, Рыбный переулок, Соймоновский проезд, Сретенка, Лужнецкая набережная и улица Лужники, Устьинский проезд, Хохловская площадь, 1-й Бабьегородский переулок, Якиманский и 1-й Кадашевский переулки.

Основные работы по программе «Моя улица» в этом году планируется завершить ко Дню города в сентябре.

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